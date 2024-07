Messina, arriva dal Catanzaro l'esterno sinistro Umberto Morleo

Dopo l'approdo in prestito dal Bologna dell'attaccante Gennaro Anatriello (2004), nuova operazione under in chiusura per il Messina, che ha definito l'arrivo (sempre a titolo temporaneo) dal Catanzaro di Umberto Morleo, classe 2005, esterno sinistro. Cresciuto nelle giovanili della Juventus (è stato anche capitano dell'under 17), lo scorso anno ha giocato nel Trapani che ha vinto il girone I del campionato di serie D e la Coppa Italia di categoria. Prima ancora esperienza al Chisola, sempre in D. Al club calabrese è legato da un contratto triennale. Dovrebbe arrivare a Zafferana Etnea nel pomeriggio.



Sul taccuino del ds Giuseppe Pavone ci sarebbe anche il centrocampista Anthony Pace, talento classe 2007, cresciuto nel Casarile ed esploso nel Pavia, che il Milan ha ingaggiato lo scorso gennaio.

Intanto in prova, aggregato, c'è Haris El Mouttaqi, classe 2000 francese, jolly d'attacco impiegabile da esterno o da trequartista. La scorsa stagione ha giocato nel Vesoul, in precedenza Paris FC, Linas-Montlhéry e Créteil.