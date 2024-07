Acr Messina: "Sottoscritta un'intesa per il passaggio delle quote entro il 30 luglio. Trascorsi i termini valuteremo altre proposte"

In un comunicato ufficiale diffuso poco fa l'Acr Messina ha specificato di aver sottoscritto un'intesa preliminare per il passaggio delle quote societarie entro la data del 30 luglio 2024. Il sodalizio del presidente Sciotto ha altresì precisato che nel momento in cui il termine dovesse trascorrere senza novità in merito, la proprietà valuterà nel caso ulteriori proposte di acquisizione nel momento in cui dovessero essere arrivate. Concetti ribaditi anche al sindaco Basile che, come promesso ieri ai tifosi nel corso dell'incontro a Palazzo Zanca, ha chiamato il presidente per avere maggiore chiarezza sul futuro del club.

Il comunicato ufficiale del club

"L’Acr Messina tiene a precisare che, in data 23.06.2024, è stata sottoscritta, con il vincolo della riservatezza, un’intesa preliminare che obbliga la parte acquirente a formalizzare il passaggio delle quote societarie entro il 30.07.2024. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proprietà potrà valutare le altre proposte di acquisizione eventualmente pervenute. Dette informazioni sono state, altresì, riferite al Sindaco di Messina, dott. Federico Basile, nel corso di una cordiale telefonata".