Il Messina... si svela. Emmausso saluta

Da un lato la comunicazione che «la trattativa con il potenziale gruppo acquirente procede con la tempistica indicata nell’accordo dello scorso 23 giugno», dall’altro la presentazione di un organigramma, fatta circolare su whatsapp e solo successivamente sui canali social ufficiali della società, vero interfaccia nel rapporto, mai così ai minimi termini, con la tifoseria. Il Messina, passo dopo passo, diventa sempre più la contraddizione di sé stesso.

Poche sorprese. Resta perennemente vacante la casella di “direttore generale”, con la società che conferma segretario, delegato sicurezza e area comunicazione, mentre Angelo Costa occuperà il ruolo di direttore organizzativo con “incarico sportivo”. Il nuovo team manager, dopo la separazione da Cammarata, è Luca Paolucci che nel 2022 ha svolto il medesimo incarico in Promozione con gli abruzzesi del Miglianico. Poche novità nell’area medica e in quella legale, nella quale c’è anche Giuseppe Cicciari, da sempre vicino alla proprietà. Area tecnica, al fianco di mister Modica, con Mauro Manganaro allenatore dei portieri, Santi Cannistrà preparatore atletico e Piero Giacalone match analyst.

Emmausso saluta. A 21 giorni dal debutto in Coppa Italia a Crotone, il Messina ha posticipato il ritiro precampionato a martedì 23 luglio e resterà a Zafferana Etnea fino al 9 agosto, viaggiando il giorno dopo alla volta dello “Scida” per una sfida ufficiale, ma impostata fin qui come una “sgambatura estiva”. Peraltro, oggi, con appena quattro giocatori in organico: Michele Emmausso, infatti, sarà un nuovo calciatore del Foggia. Già effettuate le visite mediche con i pugliesi che pagheranno la clausola rescissoria per l’attaccante protagonista lo scorso anno con 10 gol e con un ruolo da trascinatore nella seconda parte della stagione.

Minutaggio. In entrata tutto tace, nonostante l’ennesimo «nelle prossime ore saranno ufficializzate le operazioni in entrata». Priorità rivolta al settore under, considerato che, con la presidenza Sciotto, il Messina continuerà a puntare su quel minutaggio che anche lo scorso anno ha fruttato un bel gruzzoletto per le casse societarie. Il nome nuovo sul taccuino del ds Pavone è quello di Francesco Pistolesi, terzino sinistro classe 2005 che lo scorso anno ha collezionato 26 presenze in Serie C con la Fermana, poi retrocessa. Per lui anche un’esperienza in D da 17 partite con il Montegiorgio, anch’esso retrocesso in Eccellenza al termine della stagione 22/23. In chiusura gli accordi con il portiere Curtosi (2004), il centrocampista Di Palma (2003) e il trequartista Pedicillo (2003). Dalla Vibonese è in arrivo Anzelmo, da limare gli ultimi dettagli, e piace anche il 2005 Castillo. Sul fronte over i nomi sono i soliti: Loiacono, Spaltro e Zanellato, quest’ultimo offerto più volte nei giorni scorsi.

Trattativa ancora in piedi? Intanto, il gruppo interessato all’acquisto del Messina aveva inviato il secondo preliminare a Sciotto contenente un’offerta migliorativa per l’acquisizione del 100% del pacchetto azionario (la prima proposta era risalente al 14 giugno) e attendeva una risposta del presidente. Che però si è esposto attraverso la pubblicazione dell’organigramma e con un auspicio deresponsabilizzante: « L’Acr Messina si augura che il closing, non più dipendente dalla propria volontà, si possa concretizzare al più presto con il passaggio delle quote del pacchetto di maggioranza».