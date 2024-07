Stallo Messina, i tifosi decidono di scendere in piazza invocando l'intervento delle istituzioni

Dagli intermediari nella trattativa per la cessione del Messina continua a filtrare ottimismo sulla chiusura dell’operazione, con potenziali passi avanti anche nelle ultime ore che sarebbero avvenuti con scambio di documentazione. I tempi restano però incerti, fattore che non aiuta assolutamente considerato che il 10 agosto è in programma il primo impegno ufficiale e l’Acr, oggi, è una società quasi totalmente da riorganizzare, in campo e fuori. Nonostante una salvezza conquistata tre mesi fa.

Il closing potrebbe arrivare nelle prossime ore, tra dieci giorni o forse mai, motivo per cui l’attuale proprietà sta provando ad andare oltre, superando anche l’ostilità e la sfiducia di buona parte della tifoseria, cercando soluzioni in grado di dare la parvenza di società a un contesto in cui, al momento, si sta solo rincorrendo per fare ciò che c’è di più urgente. A cominciare dal ritiro pre-campionato. E allora filtrano i nomi di potenziali figure che potrebbero dare una mano dirigenziale, come ad esempio Antonio Russo, individuato come team manager, già nel cda nel club nel 2019 come consigliere.

Caselle da riempire, al di là della validità dei singoli, in un’altra stagione senza programmazione e senza un disegno lungimirante che possa guardare al presente e al futuro. Il che significa che, se non dovesse esserci il passaggio di mano di quote societarie, ancora una volta toccherà alla famiglia Sciotto mettere mano al portafogli per garantire ciò che serve in un campionato dispendioso come la Lega Pro, dovendo recuperare il terreno perduto, probabilmente alimentando gli investimenti perché è proprio con la pianificazione che si potrebbe puntare a un cammino virtuoso, anche economicamente, concetto evidentemente sconosciuto da questa gestione, che ha sempre pensato ad affidarsi ai “salvatori della patria” di turno, veri o presunti. Senza auto-analisi critiche.

Difficile decifrare cosa potrà accadere: passaggio di mano, avanti con questo impianto ma in un contesto ambientale che rischia di essere ancora più aspro del recente passato, oppure altre ipotesi più estreme attualmente non considerate.

Intanto c’è un mercato da portare avanti e un organico (sono sempre cinque i tesserati di cui si ha notizia) da ricostruire. Il ds Giuseppe Pavone continua a lavorare sottotraccia assieme a mister Giacomo Modica. Come, non è dato sapersi perché il flusso informativo è filtrato (e in questo momento bloccato) dal club, che non ha ritenuto di presentare ufficialmente, con una conferenza, il neo direttore sportivo.