Messina, la “solita” corsa contro il tempo. I giorni passano e serve una scossa definitiva

Ogni momento è buono per arrivare al closing nella trattativa per la cessione della maggioranza del Messina, ma i giorni passano, i tempi si diluiscono e non si può che andare avanti con la programmazione, considerato che fra meno di un mese si tornerà in campo. Il 10 agosto previsto l’esordio in Coppa Italia contro il Crotone, un match al quale sicuramente i giallorossi arriveranno in “formato cantiere”, perché la rosa è da costruire numericamente ma anche come approccio ai metodi di Giacomo Modica, che per propria attitudine ha bisogno di un periodo di circa quattro settimane per spingere a livello fisico e di concetti. Ma la situazione è questa e bisogna fare di necessità virtù, anche se buona parte della tifoseria è stanca, borbotta e contesta (ieri esposto un nuovo striscione della “Curva Sud” con il quale si chiede a Sciotto di lasciare), chiede risposte e sta vivendo con l’ansia di conoscere quali saranno le prossime mosse. Sussiste un accordo di massima tra attuale proprietà e fondo straniero, ma mancherebbero ancora dei passaggi per arrivare alla chiusura vera e propria dell’accordo, con la firma sugli atti propedeutici alla “fumata bianca”.

Servirà recuperare parecchio, dentro e fuori dal campo. A pochi giorni dallo start (fissato per il 22 luglio, anche se si potrebbe trovarsi in città per poi spostarsi fuori) bisogna ancora individuare la sede del ritiro (Zafferana Etnea potrebbe superare Santa Domenica Vittoria) e soprattutto strutturare il gruppo che dovrà lavorare in vista del prossimo torneo.

Al momento sono cinque i calciatori tesserati, anche se uno di questi, Michele Emmausso, potrebbe presto lasciare lo Stretto. Il Foggia (che ha già preso Zunno in prestito dalla Cremonese) sarebbe pronto a pagare la “clausola” inserita nel contratto per assicurarsi le prestazioni del trequartista. Si ripartirà dai giovani di valore Salvo e Frisenna, così come dagli esperti Franco e Manetta. Per il resto, sono attesi i primi rinforzi.

Tra i pali dovrebbe arrivare Flavio Curtosi, classe 2004. Poi attenzioni rivolte alla Calabria. A Vibo, dove cresce il pressing su Domenico Anzelmo, centrocampista che che già lo scorso anno era stato vicino ai biancoscudati ma poi l’affare saltò e rimase in rossoblù. Della squadra di Caffo piace anche l’attaccante Wilkerg Castillo, classe 2005, sul quale però hanno puntato gli occhi anche altre squadre.

Sempre in Calabria, si guarda a Crotone anche perché gli Squali hanno necessità di cedere per sfoltire la rosa e continuare a fare mercato. I profili che piacciono sono quelli di Giuseppe Loiacono, esperto difensore centrale che però è ancora legato ai pitagorici. Dunque bisognerà trovare una soluzione in questo senso. L'altro elemento sui cui la dirigenza biancoscudata ha puntato gli occhi è Riccardo Spalto, terzino destro che potrebbe giungere in prestito in riva allo Stretto, dopo il passaggio temporaneo a Potenza nell'ultima stagione. L'approdo del classe 2000, chiuderebbe definitivamente la possibilità di un ritorno di Damiano Lia. Dell’ultima annata, potrebbero essere contattati Pierluigi Luciani (rientrato al Frosinone dal prestito) e il messinese Francesco Giunta.