Cessione Messina. Il club: "Procedura complessa ma si resta fiduciosi, ritiro il 22 luglio. Presto i nuovi giocatori in città"

Giorni di silenzio. Assordante. Adesso una nota ufficiale con cui si prova a fare chiarezza, anche se gli scenari restano nebulosi e il futuro ancorato allo stato attuale a tante incognite, che prima o poi andranno risolte. L'Acr Messina ritrova la voce e il silenzio viene interrotto da una nota del club che ha voluto chiarire alcuni passaggi: «La trattativa con il gruppo interessato all’acquisizione del club non è sospesa e non ha subìto alcun rallentamento dovuto alle condizioni di salute del presidente - si chiarisce -, non esiste altresì, alcuna discussione sulle quote da cedere o su alcun dettaglio della trattativa di vendita. Tutte le condizioni sono contenute nell’intesa sottoscritta dalle parti in data 23 giugno 2024». Si tratterebbe di una bozza d'accordo, che dovrà però essere ratificata. Ed evidentemente, se giorni sono trascorsi, qualche “impedimento” o questione da risolvere c'è stata e c'è ancora. Non sarebbe altrimenti logico arrivare al 14 luglio con una società che si presenta come un cantiere (anche se già accaduto in maniera simile in passato, perdendo tempo senza convinzione di cedere), con ds e allenatore scelti dall'attuale proprietà e le altre caselle in stand-by in attesa di ciò che (forse) sarà.