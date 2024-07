Messina, Michele Emmausso con le valigie pronte

I quindici minuti giocati lo scorso 27 aprile sul campo del Monopoli potrebbero essere stati gli ultimi di Michele Emmausso con la maglia del Messina.

L’attaccante napoletano, classe 1997, sembra sempre più lontano dallo Stretto: su di lui ci sarebbero l’Ascoli ma, soprattutto, il Foggia dell’ex direttore sportivo giallorosso Domenico Roma. Emmuasso, che con 34 presenze e 10 reti è stato il miglior marcatore del Messina nella passata stagione, è uno dei cinque calciatori legati al club peloritano fino al giugno 2025, ma per contratto potrebbe anche liberarsi con una clausola rescissoria utile per le casse del Messina.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma la trattativa per la cessione appare in stato avanzato: l’attaccante interromperebbe così il proprio rapporto con i giallorossi e con mister Giacomo Modica, che lo aveva fortemente voluto ma, nello scorso campionato, più volte lo aveva ripreso e perdonato per i suoi comportamenti, richiedendo un impegno consono alle riconosciute qualità tecniche.

Mercato al via. Il direttore sportivo Giuseppe Pavone, però, deve pensare soprattutto alle entrate. Sarà rivoluzione tra i pali: si punterà su un elemento esperto e uno giovane, che potrebbe essere Flavio Curtosi, classe 2004, ex Notaresco e Città di Sant’Agata.

In difesa, già in rosa Manetta e Salvo, va verso il rinnovo l’esterno Lia, fedelissimo di Modica, mentre in avanti l’intenzione è quello di riportare in giallorosso Luciani (25 presenze e 4 gol).

Sempre nel reparto avanzato sono due i nomi nuovi sui quali si sta lavorando: Federico Dionisi, classe 1987, cresciuto nelle giovanili del Messina e lo scorso anno alla Ternana, ma con esperienze anche tra Livorno, Salernitana e Frosinone, e Andrea Magrassi, classe 1993, seguito anche dall’Altamura, già cercato lo scorso anno e reduce dall’ultima stagione di Serie B con il Cittadella, ma anche diversi campionati di terza serie con Ravenna, Cavese, Virtus Verona e Virtus Entella.

Operazioni in corso e che dovranno avere un’accelerazione, ed eventualmente concretizzate, per aggiungere altri elementi alla squadra giallorossa che, con ogni probabilità, lunedì 22 inizierà il pre-campionato. Raduno in città, visite mediche e, quindi, partenza per la sede del ritiro: si valutano varie opzioni tra Castelbuono o Sila.

Trattativa societaria. Qualche giorno di pausa, dovuto alle condizioni di salute del presidente Pietro Sciotto, prima di un ulteriore incontro, ma le parti proseguono il loro dialogo. Il patron ha chiesto copia del preliminare e, in questi giorni, studierà tutta la documentazione prima di quello che potrebbe essere l’appuntamento decisivo. La volontà è di chiudere nei prossimi giorni, ma la proposta del gruppo lussemburghese-americano sarebbe cambiata: si propende, infatti, per l’acquisizione del 100% della società, a differenza di quanto emerso inizialmente e, cioè, l’80% ai nuovi acquirenti e il 20% a Sciotto.

Il gruppo vorrebbe l’intero pacchetto azionario, mentre il patron giallorosso resterebbe con un ruolo esterno, come sponsorizzazione. Ulteriori dettagli da definire, ma il tempo è sempre meno ed è l’ultima settimana a disposizione.