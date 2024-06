Messina, si avvicina il gong di mercato. Va scelto il ds per proiettarsi preparati

Nodi da sciogliere ve ne sono ancora parecchi, il tempo stringe e tra una ventina di giorni bisognerà partire per il ritiro pre-campionato, considerato che la nuova stagione scatterà il prossimo 11 agosto con il primo turno di Coppa Italia di Serie C. L’allenatore è stato scelto, rimarrà ancora Giacomo Modica in attesa che venga messo nero su bianco sull’accordo biennale, passaggio che probabilmente si concretizzerà quando il presidente Pietro Sciotto tornerà pienamente operativo.

Bisognerà dunque poi accelerare, perché ci sono alcune decisioni importanti da prendere sul piano interno: leggasi designazione di direttore generale e direttore sportivo, figure cruciali chiamate a indirizzare la stagione. Il primo (in pole resta Saverio Provenzano) per provare a dare una struttura forte e con vista sul futuro alla società, cercando di limitare le difficoltà logistico-organizzative palesate negli scorsi anni, ma cercando al contempo di rendere ancora più appetibile sul piano commerciale la società, alimentando partner e sostenitori che comunque la scorsa annata hanno mostrato una crescita, proprio grazie alla “squadra” di lavoro composta anche dal consulente Mario Bonsignore e dal gruppo Infront. Quali compiti e a chi verranno attribuiti? Si vedrà, dopo i tanti “consigli” profusi.

C’è poi la delicata casella del direttore sportivo. Più tempo passa e più si allontana la possibilità che resti in sella Domenico Roma, corteggiato soprattutto dal Foggia anche se fino al 30 giugno legato all’Acr. I nomi che “rimbalzano” sono quelli circolati nei giorni scorsi, con Umberto Calaiò che sembra al momento più avanti degli altri, come Agatino Chiavaro e Maurizio Pellegrino, quest’ultimo ancora non contattato ma, appunto, “suggerito” alla proprietà da qualche consigliere interno al club. Per alzare l’asticella bisogna partire anche da un manager tecnico che abbia padronanza della materia, impatto sullo spogliatoio e “peso” politico, partire con una scelta forte sarà importante, così anche la tempestività perché, come detto, il tempo stringe.

Il nuovo campionato si avvicina, così come lo “start” al mercato estivo che prenderà il via il primo luglio. In quel giorno il Messina avrà in rosa cinque elementi: Franco, Manetta, Emmausso, Frisenna e Salvo. Rimanendo Modica, potrebbero rinnovare però alcuni elementi che hanno fatto parte del gruppo dell’ultima annata. Ad esempio Lia e Ortisi, esterni che hanno sfruttato l’approccio offensivo del trainer di Mazara per esaltare le proprie caratteristiche. Tra i possibili confermati potrebbero esserci anche Giunta e Plescia. Quest’ultimo non è stato particolarmente prolifico ma molto apprezzato per attaccamento e lavoro “sporco” a servizio della squadra.