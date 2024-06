Italia-Spagna stasera al Giardino Corallo di Messina, con Schillaci e Sullo le notti azzurre si tingono di... giallorosso

E' la sera della grande sfida del girone in cui è stata inserita l'Italia in questi Europei di Germania. La Nazionale azzurra sfida la Spagna e al Giardino Corallo è in programma una serata sotto le stelle per seguire la squadra di Spalletti in questo difficile impegno. Come accade dall'inizio di questa manifestazione, per iniziativa della Development, di cui Gazzetta del Sud e Rtp sono media partner, tutte le gare serali possono essere seguite sul maxischermo (ingresso gratuito) e, in occasione delle gare dell'Italia anche con un ricco prepartita, dove protagonisti diventano ex giocatori del Messina che hanno avuto un'esperienza in azzurro. E questa sera due super ospiti, Totò Schillaci, il protagonista delle notti magiche di Italia '90 (per sette stagioni attaccante del Messina), e Sasà Sullo, vice CT della Nazionale e per sette stagioni colonna del Messina che conquistò la serie A. Questa sera le due vecchie glorie giallorosse saranno sul palco del Giardino Corallo a partire dalle 19.45, nel prepartita condotto da Salvatore De Maria. Opsiti della serata anche i giornalisti Emanuele Rigano della Gazzetta del Sud e Sergio Magazzù de La Sicilia. Schillaci, che nell'occasione presenterà anche il suo libro "Il gol è tutto", tornerà anche lunedì prossimo in occasione di Italia-Croazia e con lui anche l'ex difensore giallorosso Carmelo Mancuso che, con il bomber, arrivò ancora minorenne in riva allo Stretto nell'estate del 1982.