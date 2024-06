L’Igea Virtus perde due pezzi da novanta. Salutano Della Guardia e Staropoli

Angelo Della Guardia e Agustin Staropoli non vestiranno la maglia dell’Igea Virtus nella prossima stagione. Definitivamente interrotte nelle scorse ore le trattative per il rinnovo del contratto di due dei pilastri della squadra giallorossa, che lasciano così ufficialmente Barcellona dopo aver messo in bacheca nelle ultime due annate un campionato di Eccellenza e una Coppa Italia insieme a una salvezza conquistata lo scorso mese di aprile in Serie D.

«Con Della Guardia – spiega il presidente Massimo Italiano – non abbiamo raggiunto l’accordo. Il giocatore ha ricevuto un’offerta importante vicino casa e comprendiamo ovviamente questa sua decisione. Noi come società siamo stati chiari con lui, avremmo voluto confermarlo ma messo di fronte a una proposta importante non ha potuto far altro che prenderla in considerazione». Sul difensore campano – che chiude i suoi due anni in maglia giallorossa dopo aver collezionato 68 gettoni di presenza e 3 gol tra Eccellenza e Serie D – sembra esserci il forte interesse dei laziali del Gaeta, quinti nell’ultimo campionato di Eccellenza.

Insieme al 29enne difensore di Mercato San Severino lascia l’Igea Virtus anche Staropoli, 55 presenze, 50 gol incassati e numerose prodezze nel suo anno e mezzo con l’aquila igeana stampata sul petto. «Abbiamo fatto la nostra offerta – chiarisce Italiano –, lui però ne ha ricevuta una più alta e questo ha determinato la fine del matrimonio».

Quelli di Della Guardia e del portiere argentino sono due addii dolorosi, specie perché entrambi calciatori amatissimi dalla piazza, che li ha sempre considerati barcellonesi d’adozione e autentiche icone in grado di incarnare al meglio lo spirito giallorosso. Tuttavia, il massimo esponente del club igeano ringrazia i due giocatori «per quello che hanno dato alla squadra in questi due anni meravigliosi». Ancora da decidere, invece, il futuro di Longo, che aspetta una chiamata dalla Serie C. «Gli abbiamo proposto un biennale – dice Italiano –. Il ragazzo però ha preso tempo, perché vuole giustamente attendere un’offerta da una società di categoria superiore. Nell’ultimo campionato ha fatto benissimo e noi gli auguriamo con tutto il cuore di tornare nel professionismo». In caso contrario, non è da escludere che il numero dieci barcellonese possa restare ancora alla corte di Di Gaetano. Il club, nel frattempo, sonda il terreno per altri profili. «Noi – precisa il presidente dell’Igea Virtus – ci stiamo guardando intorno per trovare un giocatore con caratteristiche simili. La squadra mercato ha già iniziato a lavorare per cercare altre soluzioni». Vicino al rinnovo, invece, Ferrigno. «Ci stiamo lavorando – rivela Italiano – e credo che in settimana il ds Sorace incontrerà il procuratore del giocatore per discutere del prolungamento del contratto».

Con le partenze di Della Guardia e Staropoli la dirigenza giallorossa sarà adesso costretta a «comporre un altro tipo di ossatura, in questo però abbiamo piena fiducia nel ds e nel mister», conclude Italiano.