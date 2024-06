Italia-Albania al Giardino Corallo. Lo show sul palco, poi la partita sul maxischermo

Sono iniziate le Notti magiche al “Giardino Corallo”. E chissà che un nome così evocativo, che ricorda le atmosfere dei magici, appunto, mondiali di calcio di Italia ‘90, non porti fortuna alla Nazionale di Spalletti. Ha preso il via ieri sera, con la prima partita degli Europei di calcio tra Germania e Scozia, l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Development”, di cui Gazzetta del Sud e Rtp sono media partner, grazie alla quale si potrà assistere ogni sera alla diretta della partita delle 21degli Europei sul maxischermo allestito nell’area all’aperto di via Boner, comodamente seduti in platea. Un’opportunità per socializzare, tifare all’aria aperta per gli azzurri di Spalletti, nella speranza di rivivere, appunto, “notti magiche”. L’ingresso è gratuito.

Dopo l’esordio di ieri sera, si andrà avanti sino al 14 luglio, data della finalissima a Berlino. Appuntamenti speciali per le gare dell’Italia, a cominciare dalla sfida tra la nostra Nazionale e l’Albania in programma stasera. Alle 19.45, prima delle gare degli azzurri, infatti, si terrà un pre-show condotto dal giornalista Salvatore De Maria con ospiti di eccezione. Protagonisti saranno ex giocatori e tecnici che hanno indossato la maglia azzurra e quella del Messina.

Stasera toccherà a due icone della Serie A giallorossa, come Alessandro Parisi e Carmine Coppola, e ad un pezzo di storia degli anni gloriosi del Messina di Scoglio, Romolo Rossi. Coppola tornerà al Giardino Corallo anche in occasione della seconda partita dell’Italia, in programma giovedì 20 contro la Spagna. Insieme a lui l’indimenticato Sasà Sullo, anche lui tra i protagonisti della serie A dei record, e un autentico monumento del calcio giallorosso, ma anche della storia della Nazionale italiana, Totò Schillaci. E cioè l’uomo delle veri Notti magiche di trentaquattro anni fa. Una “chiacchierata” tra amici, con gli aneddoti del passato e l’attualità degli Europei, prima della partita degli azzurri.