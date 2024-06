Messina, c'è il sì dell'allenatore: inizia il “Modica-ter”. Accordo in extremis con Sciotto

Il Modica ter a Messina è ufficialmente iniziato. Raggiunto in extremis l’accordo con il presidente Sciotto per un contratto biennale. «Sono molto soddisfatto e ringrazio il presidente che mi dà la possibilità di guidare questa macchina. Mi lusinga molto essere ancora allenatore del Messina e spero di essere punto di riferimento parte sportiva. Ci adopereremo per fare bene, adesso mi auguro che rimanga Domenico Roma: lo stimo, ma dipende dalla proprietà. Intanto si dovrà prendere direttore generale che si assumerà responsabilità. Dirò la mia, se dovessero chiedermi, ma le scelte non toccano a me. Per quello che i giocatori hanno fatto lo scorso anno li terrei tutti. Ma non sarà così. Però abbiamo consapevolezza che dobbiamo ricostruire la squadra, che al momento ha solo 5 contrattualizzati. Attenzioneremo chi ci ha aiutato lo scorso anno, ma ci sono tanti altri giocatori in giro. In questo momento aspettiamo novità su direttore generale e direttore sportivo, scelta che devono essere operate abbastanza velocemente. Obiettivi? Migliorare il campionato scorso. A tre quattro giornate dalla fine lottavamo per i playoff, ma poi ci siamo dovuti guardare sotto nelle ultime tre giornate»,