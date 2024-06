Messina, dalle riflessioni alle scelte

La seconda settimana di giugno si è aperta senza novità sul fronte Messina, nel segno di un’attesa che lascia nel limbo tutto l’ambiente giallorosso, nella speranza di una svolta e che prenda finalmente forma la programmazione verso la nuova stagione. Il tempo scorre e oltre un mese e mezzo dopo la salvezza e l’ultima giornata di campionato sul campo del Monopoli il club peloritano è ancora fermo. La situazione, però, potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, quando il presidente Pietro Sciotto avrebbe già in programma ulteriori incontri per dare seguito alle ormai ben note interlocuzioni delle scorse settimane.

Si dovrebbe cominciare con alcune figure che potrebbero andare a ricoprire il ruolo di direttore generale, per proseguire poi con l’allenatore Giacomo Modica e con il direttore sportivo Domenico Roma. Si preannuncia la settimana decisiva per chiudere le trattative, in particolare, con tecnico e ds che sta aspettando un cenno da parte del presidente giallorosso. Dopo un’annata positiva e dopo aver superato anche la tempesta del “novembre nero”, quando Sciotto non si è lasciato condizionare dai risultati negativi e ha confermato la fiducia e Roma e Modica, l’intenzione delle parti sarebbe, a meno di clamorosi sviluppi, quella di proseguire insieme un progetto iniziato un anno fa. La palla, adesso, è nelle mani del patron giallorosso, che dovrà decidere, in tempi brevi, a chi affidarsi nella programmazione della nuova stagione.

Le riflessioni devono lasciare il posto alle scelte, concrete e definitive, anche perché le “pressioni” esterne non mancano. Come Modica nelle settimane scorse, anche il ds Roma ha suscitato l’interesse di altre società come Casertana in C e Fidelis Andria in D ed è inevitabile che il dirigente si guardi intorno e valuti eventuali alternative. La priorità resta la società dello Stretto e proseguire il percorso avviato con Modica, ma servirà una definizione più rapida possibile, sia nell’interesse del Messina, che deve riempire tutte le caselle dirigenziali, che di tecnico e direttore sportivo. Mosse che andrebbero a inserirsi nel solco di quella continuità invocata dallo stesso Roma e, in precedenza, dai giocatori Manetta, Franco (legati fino al 2025 come Salvo, Emmausso e Frisenna) e Plescia (in scadenza il 30 giugno), ma anche dall’imprenditore e sponsor Immacolato Bonina.

Si potrebbe così impostare la nuova stagione su basi solide alzando anche l’asticella, mentre cambiare e ricominciare da zero adesso sarebbe un vero e proprio rischio, ricadendo così nelle stesse abitudini del passato quando le rivoluzioni estive erano una costante anche dopo annate positive. Nonostante le contestazioni di fine campionato, Sciotto ha confermato il proprio impegno rispettando, anzi anticipando, le scadenze imposte dalla Lega Pro ma, se davvero si volesse azzerare tutto, si dovrebbe almeno avere l’alternativa già pronta e disponibile per evitare altri giorni di vana attesa. C’è ancora tanto da fare, e sempre meno tempo, per il Messina che verrà.