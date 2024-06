Messina, consiglio Franco: "Ci meritiamo la continuità"

Sei settimane, 43 giorni dall’ultima gara della stagione persa a Monopoli, ma in casa Messina si resta ancora in attesa di conferme ufficiali. La possibilità di programmare e gettare le basi con largo anticipo è sfumata anche quest’anno, con la società che dovrebbe prendere una decisione definitiva solo dopo la pronuncia della Covisoc sull’iscrizione al campionato del prossimo 11 giugno (Messina che comunque non rischia nulla in tal senso). Adesso, però, è arrivato il tempo di stringere e assumere una decisione certa sulle posizioni del direttore sportivo Domenico Roma e dell’allenatore Giacomo Modica.

Quanto sia importante dare continuità al progetto tecnico è confermato anche dal centrocampista Domenico Franco, uno dei cinque calciatori sotto contratto (gli altri sono Manetta, Emmausso, Frisenna e Salvo) che, a meno di cessioni o rescissioni di contratto, saranno presenti in ritiro: «Aspettiamo - dice Franco - noi siamo tesserati e possiamo solo attendere che arrivino le notizie, perché purtroppo non decidiamo nulla. Ma nel calcio è fondamentale dare continuità: oggi in molti pensano che le squadre si facciano affidandosi solo ai nomi, ma soprattutto in questa categoria contano il gruppo e gli uomini e quest’anno nella mia squadra c’erano uomini veri, per cui penso sia giusto dare seguito a questi ragazzi».

Messaggio chiaro quello lanciato da Franco che è tornato a Messina dopo dieci anni, riscoprendo l’immutata passione della gente: «Questa piazza ha fame di calcio che viene vissuto intensamente giorno dopo giorno e per questo immagino un futuro ambizioso. Ho 32 anni, cerco di ottenere sempre il massimo e so che Messina vale molto di più di quanto visto quest’anno, me ne sto rendendo conto anche sentendo parlare gli ex calciatori presenti a Lipari. Raccontano le emozioni di un “Celeste” pieno: qualcosa davvero da pelle d’oca».

La partecipazione a Lipari alla manifestazione “I Bastardi di Scoglio”, sta facendo scoprire a Franco anche il lato storico del Messina calcio, rinvigorendo il legame importante che si è creato con la maglia biancoscudata: «Rispetto alle estati del passato, trascorse con un po’ di difficoltà e alla ricerca di una nuova squadra - dice il centrocampista - quest’anno sono sicuro di partire con il Messina considerato che ho siglato un biennale. Spero che le ambizioni della società siano alte, la città e la gente lo meritano».

In attesa che la Covisoc dia il responso definitivo sulle 60 domande d’iscrizione ricevute (rischierebbe solo l’Ancona), si inizia già a immaginare il possibile nuovo girone C. Nulla di ufficiale, ma si prospetta un’annata piuttosto impegnativa, con tante avversarie di livello e il probabile arrivo della Juve NextGen: «Ogni anno - conclude Franco - ci sono piazze blasonate e stavolta immagino un campionato davvero difficile. Ne siamo già consapevoli e quindi è giusto prepararsi bene sin dai primi giorni di ritiro, perché ci sarà sicuramente da battagliare, forse anche più degli altri anni».