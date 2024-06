Plescia: «Messina, io ti aspetto»

Si va avanti a piccoli passi. È un andamento lento quello, almeno al momento, dell’Acr Messina proiettato alla nuova stagione, la quarta consecutiva in Serie C. I contatti tra proprietà, direttore sportivo e allenatore proseguono e in attesa di sviluppi ci sono anche i giocatori giallorossi, chi è ancora legato al club peloritano fino al 2025 (Manetta, Emmausso, Franco, Frisenda e Salvo) e chi, invece, al 30 giugno si libererà, come l’attaccante Vincenzo Plescia.

Il classe 1998, tra gli ospiti dell’evento “I Bastardi di Scoglio” in corso a Lipari, si sta godendo qualche giorno di vacanza nell’isola eoliana, ma senza perdere di vista la situazione in casa Messina ed eventuali trattative di mercato.

«Si pensa sempre al prossimo campionato e a cosa verrà. Siamo ancora a giugno, il mercato non è aperto ma, da un lato, mi sto guardando attorno e, dall’altro, sto anche aspettando il Messina», ha spiegato l’attaccante palermitano che, nella sua prima stagione in biancoscudato, ha collezionato 34 presenze e 2.049 minuti giocati.

«Ogni tanto il telefono squilla, ma si valuterà più avanti», ha ammesso Plescia che, arrivato un anno fa dall’Avellino, ha siglato solo 5 reti ma tutte pesanti e utili per portare punti a casa. Al di là dei gol, l’attaccante è stato funzionale al credo di Modica, entrando molte volte nelle azioni che hanno portato in gol i giallorossi.

La programmazione a rilento condiziona anche le trattative per eventuali conferme dei giocatori della stagione appena conclusa e il caso dell’attaccante è esemplare perché c’è la voglia di restare e indossare ancora la maglia del Messina, ma non si potrà aspettare a lungo. Possibilità di riconferma?

«50 e 50, ma – ha aggiunto Plescia – dipende da tanti fattori, anche da chi sarà l’allenatore e se resterà mister Modica».

Come per Manetta, che pochi giorni fa aveva espresso il proprio desiderio di dare continuità al progetto iniziato un anno fa, anche l’attaccante è sulla stessa lunghezza d’onda.

«Se si riuscisse a mantenere lo stesso gruppo, magari inserendo qualche altro giocatore, potrebbe essere un’arma in più. Eravamo davvero un bel gruppo e se dovesse essere riconfermato si potrebbe migliorare quanto di buono abbiamo già fatto. Io mi vedo ancora in giallorosso, altrimenti il Messina avrà sempre un tifoso in più», ha sottolineato Plescia che, in appena un campionato, è stata catturato dalla passione ed entusiasmo che si respiravano attorno alla squadra.

«L’ambiente è bellissimo, ho trovato una delle migliori tifoserie e ho legato molto con i tifosi. Mi sono trovato bene e Messina ha superato di gran lunga le mie aspettative».

Messaggio chiaro quello di Vincenzo Plescia, grande combattente in campo: è inevitabile valutare possibili offerte, ma la sua priorità sembra proprio essere il Messina. Oltre ai cinque sotto contratto, l’attaccante, voluto da Modica nella passata stagione, potrebbe aggiungersi alla lista dei riconfermati e anche in questo bisogna fare in fretta per anticipare la concorrenza.