Messina, attesa la... fumata bianca: la conferma di Modica e Roma sempre più probabile

Non ci sarebbero stati altri contatti dopo gli incontri della scorsa settimana tra il presidente Pietro Sciotto, l’allenatore Giacomo Modica e il direttore sportivo Domenico Roma. Tutto lascia presagire alla prosecuzione del rapporto, ma la storia recente, come ribadito a più riprese, ha insegnato come i colpi di scena a Messina siano sempre dietro l’angolo quando ci sono da assumere decisioni chiave. Bisogna ora più che mai accelerare le scelte e avviare il programma della nuova stagione, partendo – in caso di conferme – da un impianto tecnico collaudato che permetterebbe di seguire una logica linea di continuità.

Le altre.

In attesa che l’11 giugno la Covisoc dia la risposta definitiva sulle 60 domande di iscrizione pervenute (rischierebbe solo l’Ancona), le varie società stanno già definendo i propri quadri tecnici. Una decina le squadre dell’ipotetico Girone C 24/25 che hanno confermato o nominato il nuovo allenatore (o in procinto di farlo), con interlocuzioni ormai ben avviate.