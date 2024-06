Messina, a Lipari per qualche giorno di vacanza i calciatori Franco e Plescia: tanta la voglia dell'attaccante di rimanere in giallorosso

Ci sono anche due giocatori del Messina all'evento "I bastardi di Scoglio" che si svolgerà fino a domenica a Lipari. Si tratta del centrocampista Domenico Franco e dell'attaccante Vincenzo Plescia. Ne stanno approfittando per godersi qualche giorno di vacanza con le rispettive famiglie. Ma se il centrocampista è vincolato al Messina da un altro anno di contratto, l'attaccante è invece in scadenza e quindi potrebbe anche accasarsi da un'altra parte. Le offerte non gli mancano ma il giocatore palermitano non fa mistero della sua grande voglia di rimanere ancora in giallorosso.