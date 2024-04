Ragusa: "Messina, una stagione soddisfacente. Il futuro? Ho già ricevuto qualche chiamata..."

Un salto indietro di undici mesi: è il 13 maggio 2023, Antonino Ragusa sblocca il complicatissimo playout con la Gelbison e regala la salvezza al Messina. Un gol che di fatto dà l’opportunità di vivere l’annata attuale che si avvia al tramonto con un bilancio positivo per quanto mostrato sul campo: «Mi ricordo tutto – dice Ragusa, ospite ad “Antenna giallossa” –, ricordo la palla di Ferrini che speravo arrivasse lì, la corsa per tutto il campo e i crampi di un minuto prima spariti! Quel video l’avrò visto mille volte e ancora oggi continua a mettermi i brividi».

L’ora delle decisioni. Per il Messina e per il presidente Pietro Sciotto, però, deve essere già tempo di programmare il futuro, ufficializzando ciò che ne sarà del tecnico Giacomo Modica e gettando le basi per il nuovo campionato con largo anticipo rispetto alla consuetudine: «Io non so cosa potrà accadere – continua Ragusa –, per me il futuro è il Monopoli, poi andrò in vacanza e successivamente si vedrà. Aspetterò le prossime settimane per capire cosa accadrà, anche se è già arrivata qualche chiamata: dovrò valutare tante cose, cercando di fare la scelta giusta per finire in bellezza».

Il mister e il sogno playoff. Ecco, quindi, che i calciatori più rappresentativi di questo Messina hanno già ricevuto i primi abboccamenti, frutto di una stagione ben giocata sotto la guida tecnica di Giacomo Modica: «Il mister ha cercato di trasmetterci la sua idea di calcio sin dal ritiro – spiega ancora Ragusa – e ci ha messo nelle condizioni di fare una stagione importante. Dopo il periodo negativo con le cinque sconfitte consecutive, siamo venuti fuori nella seconda parte della stagione, dimostrando che avevamo imparato qualcosa».

«Sono assolutamente soddisfatto del nostro ruolino – prosegue capitan Nino Ragusa –, la salvezza era l’obiettivo e l’abbiamo centrato con una giornata di anticipo. Siamo arrivati tante volte vicino ai playoff e un pensierino lo abbiamo fatto, però abbiamo lottato contro tutto e tutti. Arbitri? Sono uno di quelli che va subito a protestare e in qualità di capitano devo farlo in un certo modo, ma loro hanno sempre una “scusa”…».

Diario. Messina atteso sabato dalla sfida di Monopoli (calcio d’inizio alle 18,30). Torneranno Lia e Frisenna dalla squalifica, mentre sarà indisponibile Ortisi per il problema alla clavicola. Gruppo al completo, ieri, alla ripresa degli allenamenti.

«C’è serenità – conclude Ragusa – e andremo a giocare come sempre la nostra partita. Con i ragazzi abbiamo commentato le gare che ci saranno sabato, perché la griglia playout può comporsi in tantissimi modi. Il Catania vive una situazione brutta e avrà anche un impegno non facile con il Benevento».

Arbitro. A Monopoli fischierà Marco Emmanuele di Pisa, coadiuvato da Iacovacci di Latina e Cecchi di Roma1. Otto le partite dirette quest’anno nel Girone C: nessuna del Messina e una del Monopoli, il 3-0 sul Benevento dello scorso novembre.

Per ritrovare un incrocio con i biancoscudati bisogna tornare al 2022 (sconfitta 2-1 ad Avellino) e al marzo 2018 (vittoria 2-1 con l’Ercolanese firmata da Ragosta e Mascari).