Settore giovanile Messina, penultima curva dei campionati nazionali. Il Taranto passa di misura sugli U15, vendetta sportiva degli U17

Penultimo fine settimana di gare ufficiali per il settore giovanile del Messina che ieri è sceso in campo contro il Taranto nei campionati Under 15 e Under 17 Nazionale.

Nella prima sfida andata in scena al “L’ambiente Stadium” sono i pugliesi a spuntarla di misura con un gol di capitan Vitale a metà del primo tempo. Messina sfortunato in più occasioni nel cercare il pareggio e decimato nell’ultima parte di gara dell’espulsione del centrocampista Grasso.

La “vendetta” sportiva è servita nella categoria Under 17 dove la compagine di Giuseppe Cosimini torna alla vittoria piegando per 2-0 i rossoblù. Torna al gol nel primo tempo il capocannoniere del campionato Nicola Viola, servito nell’occasione dal pregevole assist di Campanella. Gara chiusa in pieno recupero con la firma di Dell’Edera che vale il 2-0.

Ultima settimana di lavoro per il sodalizio biancoscudato che chiuderà la propria stagione nel prossimo turno con la trasferta di Francavilla.