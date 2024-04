Messina, l’ultimo ballo di Romeo: per tutti “the legend”

Dal San Nicolò Gazzi al Real Itala Franco Zagami, passando per Città di Messina, Camaro, Scaletta, Alì Terme, Nizza, Itala, Marinafaro, Calatabiano, Gescal, Taormina, Rometta Marea, Paganico (Toscana), Valle del Mela, Roccalumera, Robur Letojanni, Mediterranea Nizza, Furci, Piero Mancuso, Sant’Alessio, Real Sud e Pgs Luce: è la lunga carriera di Alessandro Romeo, classe 1967, che ha lasciato il calcio dopo 45 anni: «Lo avevo deciso a inizio stagione, al di là del risultato finale. Per anni mi sono allenato tre volte a settimana, senza mai mancare perché non me lo potevo permettere a livello fisico, ma dopo tanto tempo è normale dire basta», ha spiegato il centrocampista, per tutti “the legend” o “capitano”. «Mi sto godendo l’affetto della gente ci mi sta attorno», ha raccontato Romeo, emozionato ripensando all’esordio in C1 con il Messina di Scoglio: «Nel 1985 ho giocato in Coppa contro Salernitana, Monopoli e Siracusa. L’anno successivo, il presidente Massimino, non volendo farci un contratto, non ha confermato me e altri ragazzi e preso giovani dal Catania».