Sicily Football Cup 2024: Fair Play campione sul Cagliari negli U14, sconfitte ai rigori U13 ed U17

Un percorso esaltante, che certifica la crescita di una società relativamente giovane, ma già affermatasi prepotentemente nel panorama del calcio giovanile siciliano e nazionale.

La Fair Play Messina all’ultima Sicily Football Cup, torneo internazionale che ha coinvolto squadre da tutto lo stivale e da tutta europa nel passato week end pasquale, oltre ad aver qualificato tutte le proprire formazioni, dagli U9 agli U17, alle fasi finali del torneo è riuscita a mantenere in sicilia una delle ambitissime giare in ceramica della manifestazione avendo la meglio del Cagliari in finale nella categoria U14, grazie alla rete di Centorrino a 2’ dallo scadere.

In precedenza i sardi avevano sbagliato un rigore in avvio, ma i ripetuti attacchi della formazione allenata da mister Alessandro Parisi alla fine hanno sortito gli effetti sperati, vendicando le sconfitte nelle altre due finali, perse entrambe ai rigori, contro il Valletat per gli U13 di mr. Valerio Leto e contro l’Invictus Catania per gli U17 di Antonio Cucinotta.

I 2010 bianconeri, forti di una rinnovata collaborazione con la Juventus Academy, nel tabellone finale vantano anche la vittoria prestigiosa in rimonta per 3-2 ai quarti di finale contro gli inglesi del West Bromwich Albion, oltre ad una semifinale senza storia terminata per 5-0 contro l’Accademia Bagheria