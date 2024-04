Settore giovanile Messina: primavera KO a Monterosi, bene l'U15 sul Potenza, crolla l'U17

Ultime fatiche nei campionati nazionali per il settore giovanile del Messina che ad Aprile saluterà una stagione comunque positiva nonostante nessuna delle formazioni biancoscudate sia riuscita a raggiungere i play-off.

Sabato a Roma la Primavera di Carmelo Mancuso è uscita sconfitta dalla trasferta di Monterosi per 2-0 mentre domenica Under 15 e Under 17 hanno incrociato il Potenza al “L’ambiente Stadium”. Ritorno alla vittoria per la formazione di Mimmo Moschella, ancora squalificato e sostituito in panchina da Ivan Mannino. Successo per 2-1 di biancoscudati passati in vantaggio al 6’ con Da Campo ma acciuffati dopo appena 4’ dal gol lucano di Mancusi. A 2’ dalla fine è decisivo il colpo di testa di Francesco Sofia, al rientro dopo un lungo infortunio. Diametralmente opposto il match tra gli Under 17 dove il Messina sblocca il risultato nel primo tempo con Campanella prima di capitolare nella ripresa sotto i colpi degli ospiti. Il Potenza cala il poker in 45’ trascinata dalla doppietta di Martorano e dai gol di Kumi e Coriglianio.