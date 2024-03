Messina a Latina con un doppio obiettivo

Dare continuità al pareggio di Benevento, blindare la salvezza e magari iniziare a mettere sul navigatore “l’indirizzo playoff”: il Messina vuole e può lanciare più segnali questo pomeriggio a Latina, seconda trasferta consecutiva, a patto di mantenere alterata quella fame che ha permesso la risalita nel 2024.

Assente Vincenzo Plescia: l’attaccante palermitano soffre di un pesante attacco febbrile che ho la debilitato in settimana. Fuori dai convocati anche Marco Civilleri, titolare a Benevento, che proprio al “Vigorito” ha subito una botta al costato che gli ha impedito di allenarsi a pieno ritmo verso il Lazio: non del tutto fermo ma al contempo non al top per sostenere l’impegno. È stato così deciso di non farlo partire. Indisponibile, per il secondo turno di squalifica, anche Emmausso.

Tre assenze degne di nota per mister Giacomo Modica, che non fa comunque drammi e parte dal consueto “presupposto base” di trovarsi alla guida di un gruppo che ormai conosce pienamente il suo modo di intendere il calcio e le singole partite, dunque di potere avere le armi al proprio interno per potere sopperire anche a forfait pesanti.