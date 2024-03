Messina, scatta l’operazione Latina: uno scontro diretto per i playoff

Inizia in giornata la “missione Latina” del Messina, atteso domani al “Francioni” da uno scontro diretto in piena regola in chiave playoff. I biancoscudati, che continuano a tenere d’occhio il discorso salvezza, sanno quanto un blitz in terra pontina spalancherebbe le porte della parte sinistra della classifica, tanto che l’importanza del match è rappresentata anche dal piano logistico organizzato dalla società, con il gruppo che partirà nella mattinata in aereo e nel pomeriggio svolgerà la rifinitura nell’impianto del resort che ospiterà la squadra.

Le ultime. Vincenzo Plescia non ha preso parte all’ultimo allenamento svolto in sede dal gruppo peloritano e la sua convocazione resta da valutare, mentre sarà sicuramente assente Emmausso che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica. Torneranno a disposizione, invece, Manetta e il secondo portiere Piana. Pienamente in gruppo Civilleri che nei giorni scorsi si era dedicato solo alla parte atletica: il centrocampista ci sarà al “Francioni”, forse non dal primo minuto dopo gli ottimi segnali mostrati a Benevento.

Prove di formazione. La partitella in famiglia di mercoledì ha confermato la verve di capitan Ragusa, letteralmente “on fire” e trascinatore di un gruppo che sta esprimendo la propria miglior versione. Giacomo Modica, che ha anche provato la difesa a tre, difficilmente rinuncerà al consolidato schieramento tattico: nessun dubbio sulla presenza di Ermanno Fumagalli tra i pali; ballottaggio Lia-Salvo sulla destra, con Manetta pronto a riprendersi il posto al centro della difesa. Al suo fianco Dumbravanu nonostante il rientro di Pacciardi, perché il moldavo ha ben figurato, meritandosi la conferma; a sinistra Ortisi favorito su Polito.

In mezzo al campo è probabile il ritorno di Franco e Frisenna, con Giunta che potrebbe strappare la maglia da titolare per la seconda settimana consecutiva. Davanti, con il dubbio Plescia, probabile la presenza del “tridente leggero” formato da Rosafio, Ragusa e Zunno.

Fortino espugnabile. Il Latina è ormai realtà più che consolidata in Serie C, ma sta vivendo un’annata con un ruolino di marcia in netta controtendenza tra le sfide giocate in casa e fuori. I laziali sono la terza miglior formazione del campionato come rendimento esterno, ma sono addirittura diciassettesimi nella speciale classifica delle sole gare casalinghe con cinque vittorie, quattro pareggi e sei ko. Messina, invece, che ha collezionato una sola sconfitta (a Giugliano) nelle ultime otto gare giocate lontano dallo “Scoglio”.

Osservato speciale. Numeri alla mano, non stupisce il blitz di Crotone dell’ultimo turno del Latina, propiziato anche da un gol di Luan Capanni, attaccante brasiliano arrivato come ultimo colpo del mercato invernale: «Siamo una squadra forte e sono sicuro che faremo bene in questo finale di stagione. Dobbiamo credere di più in noi stessi e non mollare mentalmente, altrimenti rischiamo grosso, come già accaduto in passato. Il Messina? Il mister li ha studiati, noi siamo carichi perché sappiamo quanto sia importante vincere in casa. Credo che sarà una bella partita, da affrontare bene sia di testa che fisicamente e con la concentrazione giusta».