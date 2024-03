Messina beffato dal Crotone, Comi gela i giallorossi dopo il gol annullato a Emmausso per un fuorigioco dubbio. La rabbia di Modica

MESSINA-CROTONE 0-1

Marcatore: st 34’ Comi

Messina (4-2-3-1): E. Fumagalli 7; Lia 5,5 (43’ st Salvo sv), Manetta 6, Dumbravanu 5, Ortisi 6; Frisenna 6 (46’ st Civilleri sv), Franco 5,5 (46’ st Firenze sv); Rosafio 5,5 (33’ st Plescia sv), Emmausso 5, Ragusa 6 (43’ st Scafetta sv); Zunno 6,5. A disp. Di Bella, J. Fumagalli, Polito, Zona, Salvo, Giunta, Cavallo, Luciani, Signorile. All. Modica 6.

Crotone (4-2-3-1): Dini 7; Leo 5,5, Loiacono 6, Gigliotti 6, Giron 6,5; Zanellato 6,5, Felippe 6; Bruzzaniti 6 (15’ st Crialese 6), D’Ursi 7, Tribuzzi 6; Comi 7 (37’ st Vitale sv). A disp. D’Alterio, Bove, Gomez, Kostadinov, Battistini, D’Errico, Cantisani, Rispoli, Costa, Tumminello. All. Baldini 6,5.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia 5

Assistenti: Antonio D’Angelo di Perugia e Paolo Tomasi di Schio

Quarto ufficiale: Davide Galiffi di Alghero

Ammoniti: Zanellato (C), Loiacono (C), Emmausso (M), Franco (M), Gigliotti (C), Manetta (M)

Espulso al 40’ st Emmausso

Angoli: 8-3 - Recupero: 3’ e 6’

Messina sconfitto al “Franco Scoglio” dal Crotone che si impone 1-0 grazie al gol realizzato al 79’ da Comi. Una rete “dubbia”, anche se Crialese, autore dell’assist, sembra partito in posizione regolare. Come sembrerebbe regolare la rete segnato da Emmausso che in avvio di ripresa aveva insaccato su spizzata di Dumbravanu dopo l’angolo di Rosafio. Il signor D’Angelo, però, segnala un fuorigioco che è molto dubbio. Messina che ha creato tanto (Rosafio colpisce una traversa nel primo tempo e spara su Dini nella ripresa) e che nel finale chiude anche in dieci per l’espulsione di Emmausso che rifila un colpo a palla lontana a Gigliotti. I messinesi hanno protestato anche per un contatto in area su Rosafio.