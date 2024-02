Goal collection young: il Torregrotta U15 cade a Capri Leone, ma mantiene la vetta. Il Fair Play U17 conosce solo la vittoria, 18 su 19 gare

È una goal collection caratterizzata dalla pioggia che ha imperversato in tutta la Sicilia, particolarmente copiosa nella provincia messinese.

Focus che inizia con l’ACR Messina che osserva un turno di riposo con la Primavera 4, vince con l’Under 17, perde con l’Under 15. Successo in rimonta per i ragazzi di mister Cosimini che vanno sotto in casa con il Giugliano con la rete di Cuomo ma la ribaltano con le reti di Pecora, dalla grande distanza, e di Campanella.

Campani che inaugurano la doppia sfida domenicale con una vittoria per 3-2. Inizio a spron battuto per il Giugliano avanti di due gol, dopo appena 12 giri di lancette, dal dischetto con Metafora e in contropiede con Leone. Biancoscudati che alzano la testa con la deliziosa palombella di Errigo, si ritrovano in superiorità numerica ma in 11 contro 10 pasticciano, il 3-1 di Leone complica i piani e si rivela tardiva la rete del definitivo 2-3 di Sofia.

Rinviata la gara di Lavinaio, in provincia di Catania, tra gli U15 di Stella Nascente e ACR Messina. Sempre per maltempo non si è giocato a Riposto la gara tra Jonia Calcio e Fair Play Messina.