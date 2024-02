Che rimonta col Picerno! Emmausso e Zunno rimettono in piedi il Messina

MESSINA-PICERNO 2-2

Marcatori: 20’ e 41’ Santarcangelo, 23’ st Emmausso, 30’ st Zunno

Messina (4-2-3-1): Fumagalli 6,5, Lia 5,5 (28’ st Salvo 6), Polito 5, Dumbravanu 5, Ortisi 5,5, Franco 6,5, Firenze 5 (1’ st Frisenna 6,5), Rosafio 6,5 (46’ st Scafetta sv), Emmausso 6,5 (46’ st Plescia sv), Zunno 7, Luciani 5 (1’ st Ragusa 6,5). In panchina: Piana, Di Bella, Salvo, Manetta, Zona, Fumagalli J., Giunta, Civilleri, Signorile, Cavallo. All.: Modica 6

Picerno (4-2-3-1): Merelli 5, Pagliai 6 (21’ st Novella 5), Gilli 6, Allegretto 6, Guerra 6,5, Pitarresi 6, Gallo 6,5 (37’ Ciko 5), Albertini 6, Santarcangelo 7,5 (40’ st Petito sv), D’Agostino 6,5 (1’ st Graziani 5,5), Murano 6. In panchina: Esposito, Summa, Ceccarelli, Savarese, Cadili, Albadoro. All.: Longo 6

Arbitro: Lovison di Padova 6 Assistenti: Paggiola di Legnago e Masciale di Molfetta

Note: Angoli: 6 e 4 Ammoniti: Zunno (M), Rosafio (M), Firenze (M) Recupero: 2’ pt e 4’ st

Messina dai due volti: primo tempo poco concreto, secondo di carattere e rimonta da 0-2 a 2-2 contro il Picerno vice capolista. Partono meglio gli ospiti, pericolosi in avvio con Albertini (devia Fumagalli) e colpiscono al 19’ con Santarcangelo, che ribadisce in rete la respinta di Fumagalli su colpo di testa di Murano. Reazione giallorossa affidata alle conclusioni da fuori, sempre imprecise, e il Picerno chiude la prima frazione sul doppio vantaggio ancora con rete di Santarcangelo, troppo solo su punizione di Pitarresi.

Il Messina cambia marcia nella ripresa: al 15’ Ragusa va a segno da pochi passi, ma l’arbitro annulla per posizione irregolare di Emmausso. Il pari arriva al 23’ quando una indecisione tra Merelli e Novella spalanca la porta a Emmausso, mentre al 30’ il capolavoro di Zunno: cross dal fondo di Frisenna e a centro area magnifica rovesciata dell’attaccante che vale il 2-2. Rimonta che esalta i giallorossi, che cercano anche l’impresa ma il risultato non cambia e arriva comunque un buon pari contro un ostico avversario d’alta classifica.