Settore giovanile Messina: U15 a valanga sul Picerno, sconfitta per gli U17

Vittorie e sconfitte, gioie e dolori.

É un weekend a metá quello del settore giovanile del Messina che, complice la pausa del Campionato Primavera 4, ha visto scendere in campo nei tornei nazionali solo Under 15 e Under 17, entrambe impegnata in casa del Picerno.

Successo agevole per la formazione di Mimmo Moschella che espugna Muro Lucano con un netto 0-5. Risultato ipotecato nel primo tempo per i biancoscudati che trovano la via del gol con Tavilla, autore di una doppietta, Tutino e capitan Paratore. Sul parziale di 0-4 i peloritani rimangono in 10 uomini per fallo da ultimo uomo di Maimone ma l’episodio non comprometterà l’esito della gara che si concluderà con la quinta e definitiva rete firmata Barresi. Bruciante sconfitta per l’Under 17 di Giuseppe Cosimini, protagonista di una prova incolore che costa il 2-1 in favore dei lucani. Partita indirizzata dal gol al quarto d’ora di Storace che batte Maniscalco dopo una bella combinazione sul centro-sinistra. Il Messina non reagisce come dovrebbe e nella ripresa incassa la rete di Salerno che “chiude” virtualmente i giochi. A 30 secondi dalla fine il gol di Pecora non fa altro che aumentare i rimpianti della compagine peloritana.