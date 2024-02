Messina senza paura nella tana dei Lupi

Situazione che porta il tecnico Giacomo Modica a ridurre sensibilmente il numero delle scelte per impostare la retroguardia, soprattutto nel pacchetto centrale: Manetta intoccabile, al suo fianco quasi certa la conferma di Dumbravanu, moldavo arrivato a ridosso della sfida con il Francavilla e gettato subito nella mischia anche sabato scorso. In corsa, dovesse esserci bisogno, un’alternativa potrebbe essere Franco, soluzione già provata sia durante la settimana che nell’ultimo turno (con la difesa a tre). A sinistra si va verso il rientro di Ortisi, dall’altra parte Lia che sta cercando di ritrovare la forma migliore.

L’emergenza in difesa si conferma unica nota stonata nel momento magico di un Messina che si presenta oggi al “Partenio” di Avellino senza nulla da perdere, voglioso di giocarsi la sfida al massimo, cercando di prolungare la striscia positiva lunga quattro turni. Fuori dai convocati sia Polito che Pacciardi (in miglioramento ma non ancora pronto), a loro si aggiunge l’assenza dello squalificato Salvo.

Turnover o conferme?

In mediana la novità potrebbe essere Firenze, anche se al momento Frisenna e Franco sono favoriti, se non altro perché i primi due possono assicurare determinate caratteristiche di copertura. Ma con un tour de force all’orizzonte (dopo Avellino, mercoledì in casa col Sorrento e poi Giugliano fuori domenica prossima), occhio anche a possibili rotazioni nelle quali potrebbe entrare anche Civilleri, elemento che ha ha caratteristiche diverse da tutti gli altri compagni di reparto. Sulla trequarti Zunno, Emmausso e Rosafio non sono in discussione, a meno che, appunto, non si opti per un turnover già dalla partita odierna (primo ricambio Ragusa). Davanti Plescia.

Ampia scelta tra gli ospiti

In casa irpina out Benedetti, Tozaj e Varela. Ampia scelta per Pazienza, che può contare su un organico assurdo, rafforzato da un mercato invernale ambizioso. Basti guardare gli attaccanti in panchina, gente del calibro di Russo, Marconi e Gori. Nel 3-4-1-2 dovrebbe esserci D’Ausilio a supporto di Sgarbi e Patierno.