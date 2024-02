Stoico Messina, l'eurogol di Frisenna regala tre punti pesantissimi contro la Virtus Francavilla

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani 5, Dutu 5, Molnar 5, Monteagudo 5, Biondi 5 (13’ st Carella 5), Di Marco 6,5, Risolo 5,5 (13’ st Laaribi 5), Macca 6,5 (29’ st Neglia sv), Ingrosso 5,5, Polidori 6 (41’ st Contini sv), Artistico 6. In panchina: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gasbarro, Agostinelli, Nicoli, Vapore, Cardoselli, Garofalo. All.: Occhiuzzi 5,5 Arbitro: Grasso di Ariano Irpino 6 (Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Giorgio Ravera di Lodi) Note: Espulsi: 25’ st Salvo (M), 43’ st Monteagudo (VF). Ammoniti: Franco, Emmausso, Ragusa per il Messina; Artistico, Risolo, Monteagudo, Dutu, Molnar, Macca per la Virtus Francavilla Angoli: 6-3. Recupero: 3’ pt e 6’ st

Messina (4-2-3-1): Piana 6, Lia 6 (1’ st Zona 6), Dumbravanu 5, Manetta 5, Salvo 4,5, Franco 6, Frisenna 8, Rosafio 6 (29’ st Scafetta sv), Emmausso 7 (13’ st Ragusa 5,5), Zunno 6 (38’ st Luciani 5,5), Plescia 6 (29’ st Giunta sv). In panchina: Di Bella, Crisafulli, Pacciardi, Civilleri, Firenze, Cavallo, Fumagalli J., Ragusa. All.: Modica 6,5

Una rete di Frisenna da centrocampo, quasi allo scadere, regala al Messina un importante successo nello scontro diretto contro la Virtus Francavilla. Ottimo approccio dei giallorossi (esordio per i nuovi Piana in porta e Dumbravanu in difesa) che, in meno di un quarto d’ora, vanno sul doppio vantaggio: la difesa ospite non riesce a liberare l’area e, su due cross di Frisenna, ne approfittano Emmausso (1-0 al 5’) e Zunno (2-0 al 12’) con due conclusioni ravvicinate. Sul 2-0 il Messina rallenta e viene fuori la Virtus Francavilla che, al 19’, accorcia con il tiro di Artistico e, al 39’, ristabilisce la parità con il colpo di testa di Macca su cross di Polidori nonostante le proteste locali per una dubbia posizione di fuorigioco.

Nella ripresa succede tutto nella seconda parte: al 25’ Salvo rimedia il rosso diretto per un colpo a palla lontana su Ingrosso, ma nonostante l’inferiorità numerica il Messina trova il gol da tre punti con Frisenna: al 43’ Branduani in uscita anticipa Ragusa, palla recuperata dal giovane centrocampista che, dalla lunga distanza, firma il 3-2 nonostante il tentativo con la mano di Monteagudo, espulso. I giallorossi, che falliscono il poker con Ragusa (due volte) e Luciani, chiusi da Branduani, conquistano il quarto risultato utile consecutivo, continuando la marcia verso la salvezza.