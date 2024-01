Settore giovanile Messina: Primavera corsara sul campo del Picerno, pareggio degli U15 contro la Juve Stabia. Sconfitti gli U17

Tre partite per tre risultati diversi: è il bilancio settimanale del settore giovanile del Messina in un weekend lontano dalla sicilia per le tre formazioni impegnate nei campionati nazionali.

Un dolce ritorno in campo per la primavera di Carmelo Mancuso che sbanca il “Mario Rigamonti” di Muro Lucano con il risultato di 2-1. La rimonta biancoscudata porta le firme di Romano e Crisafulli che annullano il parziale vantaggio lucano di Di Maria. Sconfitta inaspettata, quantomeno nelle proporzioni, per l’Under 17 Nazionale che subisce un secco 3-0 sul campo delle Juve Stabia. Fatali i primi 45’ per la formazione di Giuseppe Cosimini che capitola sotto i colpi di Trotta, doppietta, e Malefronte.

Ancora un pari per l’Under 15 Nazionale che sempre contro la Juve Stabia non va oltre l’1-1. Vespe in vantaggio dopo appena 1’ con la firma dell’esterno Iuorio. Nel secondo tempo Errigo pesca il jolly da posizione impossibile per il definitivo segno X.