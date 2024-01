Serie D 21a giornata: il Siracusa sfrutta il turno di riposo del Trapani ed accorcia il divario dalla capolista, vittoria in rimonta per la Vibonese. Quinta affermazione consecutiva per la Reggio Calabria

Torna a farsi sotto, complice il riposo osservato dal Trapani, il Siracusa che riduce il distacco ad una sola lunghezza.

Gli azzurri vincono sul campo del Locri per 3-1 con le reti di Aliperta, Alma e Zampa. La rete del 3-1, unica tra le file amaranto, porta la firma del solito Agustin Marsico.

Resta in scia anche la Vibonese che ribalta l’iniziale vantaggio del Città di Sant’Agata ad opera di Capogna.

Le reti di Ciotti, allo scoccare dell’ora di gioco, e di Furina nei 10 minuti finali, valgono il 2-1 in favore dei rossoblù.

Quinta vittoria consecutiva per la Reggio Calabria che, nel secondo tempo, supera l’Acireale per 3-1. Ad aprire le danze, chi se non Nino Barillà, raddoppio amaranto ancora di testa con Girasole e conto chiuso da Perri. Rete della bandiera, per l’Acireale, firmata da un altro indomito capitano come Peppe Savanarola.

Senza storia la partita tra Real Casalnuovo e Licata. Gialloblù che si consegnano, già dopo un tempo, ai campani che hanno vita facile. Sugli scudi Carnevale, autore di un gran gol e di una doppietta, a rete anche Reginaldo e Pinna due volte a segno.

Un gol per tempo nella sfida tra Castrovillari e Ragusa. Iblei che passano in vantaggio, su calcio di rigore, con Reinero, pareggio con gol dell’ex firmato da Jonis Khoris che permette ai lupi del Pollino di rosicchiare quantomeno un punto alla lotta salvezza.

Larga vittoria, mai in discussione, per l’Akragas che batte la Gioiese per 6-0. Qualcosa che assomiglia più che ad una partita di serie D ad un’amichevole del giovedì con i calabresi nelle vesti, loro malgrado, di sparring partner. A segno Grillo, Di Stefano, un’autorete, nella ripresa in rete Marrale, Casadidio e Liga.

Pari e patta tra Sancataldese e San Luca. Verde amaranto due volte avanti con le reti di Varela e Zerbo, San Luca che non ci sta e che risponde colpo su colpo grazie a Ficara e Krusnauskas.

Non si fanno male Canicattì e Portici, un gol per parte nei secondi 45 di gioco. Siciliani avanti con la rete di Camara, botta e risposta nell’arco di 2 minuti con l’1-1 definitivo di Mauri.

La nostra goal collection termina qui, la serie D ritorna sui campi del sud Italia tra poco meno di 48 ore per il primo turno infrasettimanale del 2024.