Epifania da ricordare per la Fair Play Messina, vittoria in finale contro l'Inter per gli esordienti al torneo della Befana

Un percorso netto, sette clean sheet per la coppia di portieri Raimondi - Schepis. Vittorie in serie contro Sassuolo, Atalanta e Inter. Basterebbero questi pochi dati per descrivere il cammino dei 2012 della Fair Play Messina allenati da mister Salvatore D'Urso al Torneo della Befana organizzato da AdriaSport in quel di Parma.

Eppure l'analisi da fare per la società affiliata J Academy deve necessariamente essere più profonda, impegnando tutte le proprie risorse, tecniche ed economiche nello sviluppo di un settore giovanile che negli anni ha già aperto le porte del professionisimo a diversi talenti (Piergiorgio Bonanno capitano della Fiorentina U17, Giovanni Lauricella negli U17 nazionali dell'Empoli, Davide Guarneri tra gli U15 nazionali della Juventus) Fair Play ha dimostrato come si possa fare "calcio" di alto livello anche allo nostre latitudini.

Tornando alla manifestazione è stato un percorso netto dicevamo, senza esitazioni, iniziato nella giornata di Giovedí con la vittoria per 13-0 sul Bakia, seguita dalle affermazioni nella giornata di venerdí su Rosciano (3-0) e Sassuolo (2-0). Tour de force nella giornata di venerdí per gli esordienti messinesi che nella fase ad eliminazione diretta hanno liquidato per 4-0 lo Sparta Novara staccando il pass per quarti di finale, dove nella giornata di sabato hanno avuto la meglio del Colorno (3-0 grazie alle marcature di Schepis, D'Agostino e Marini).

Il secondo vero grande acuto per i ragazzi di mr. D'Urso è stata però la vittoria in semifinale contro l'Atalanta (che a onor di cronaca partecipava alla manifestazione con i classe 2013 cosí come le altre formazioni professionistiche) firmata ancora da D'Agostino.

Epilogo da sogno con l'affermazione in finale, ancora di "corto muso" sull'Inter grazie al pallonetto di Gabriel Schepis.

Un'epifania da ricordare per la compagine messinese, che non trova ne carbone ne dolci nella propria calza, ma la coppa prestigiosissima della categoria 2012.

Ottimo percorso anche per i classe 2011 di mr. Valerio Leto che hanno interroto il proprio cammino solo ai quarti di finale contro la Juventus