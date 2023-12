Il Messina punta forte sulla continuità. Oggi test in famiglia

I sette punti conquistati nelle ultime tre partite, con il pari di Potenza dopo le due vittorie contro Monterosi e Catania, non devono far abbassare la concentrazione al Messina, chiamato a chiudere il mese di dicembre con un ultimo sforzo prima della pausa natalizia. L’obiettivo, come nelle ultime settimane, è dare continuità ai risultati positivi, soprattutto se di fronte i giallorossi si troveranno un avversario come il Monopoli che rappresenta uno scontro importante in chiave salvezza.

Il match di venerdì sera (ore 20.45) allo stadio “Franco Scoglio” dovrà essere un’ulteriore conferma dei passi avanti compiuti dalla squadra di mister Giacomo Modica in termini soprattutto di risultato, ma anche di prestazione e solidità difensiva dopo i tre “clean-sheet” consecutivi di Fumagalli e, in generale, del pacchetto difensivo, più attento e ordinato rispetto a poche settimane fa.

L’avversario. Diciotto punti di cui sette conquistati fuori casa per i pugliesi che, dopo il successo sul Benevento (3-0 a metà novembre), hanno subito quattro sconfitte consecutive e l’ultima interna contro il Crotone ha portato all’esonero del tecnico Francesco Tomei. Da lunedì la panchina biancoverde è libera, ma la società sta valutando vari profili: in vantaggio ci sarebbe Antonio Calabro, ex Virtus Francavilla e Catanzaro, su Roberto Taurino, da poco esonerato dal Monterosi, e il pirainese Giuseppe Raffaele, seguito anche dal Foggia per il post Mirko Cudini

Diario. Doppia seduta di allenamento ieri al “Franco Scoglio”: differenziato per Lia che sta curando la parte atletica e, smaltito l’infortunio alla caviglia, è in fase di recupero. Terapie per Plescia e Buffa. Oggi prevista una partitella in famiglia.

“Meet&Greet”. Altro appuntamento tra i tifosi per i calciatori del Messina, che questo pomeriggio saranno ospiti dell’oratorio San Matteo di Giostra. Dalle 16.30 il difensore Federico Pacciardi, il centrocampista Francesco Giunta e l’attaccante Michele Emmausso incontreranno i ragazzi della struttura salesiana per domande, autografi e selfie.

Giudice sportivo. Un’assenza per parte, dal punto di vista disciplinare, per Messina e Monopoli. Il giudice sportivo ha squalificato per un turno l’attaccante peloritano Michele Emmausso e il centrocampista pugliese Hamlili Zaccaria.

Terna arbitrale. A dirigere il match sarà Adolfo Baratta della sezione di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo. Il quarto uomo del match contro i pugliesi sarà Cataldo Zito di Rossano.

Prevendita. I tagliandi per la sfida del “Franco Scoglio” possono essere acquistati nei punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it, mentre dalle ore 19 di venerdì sarà aperto il botteghino del PalaRescifina.

I prezzi (più diritti di prevendita): in Curva Sud biglietto intero euro 15 (euro 13 per gli amici del Messina), ridotto 7-14 anni euro 7, euro 8 per le donne ed euro 10 per gli over 65. In Tribuna A biglietto intero euro 22; ridotto 7-14 anni euro 13. Gratis fino a 6 anni. Nel settore ospiti, infine, biglietto intero euro 15.