Il Messina sfoglia la margherita per l'attacco. Contro il Monopoli senza Plescia ed Emmausso

Intervento riuscito, ora tempi di recupero da valutare. Vincenzo Plescia è stato sottoposto ieri all’operazione alla mano sinistra, effettuato alla Clinica “Cot” dal dottor Domenico Spinella, specialista in chirurgia della mano. L’attaccante, che è stato già dimesso, si è procurato una frattura scomposta alla mano sinistra a seguito di uno scontro di gioco, che l’ha costretto a lasciare il terreno di gioco dolorante a Potenza. Difficile possa essere disponibile per la sfida in programma sabato contro il Monopoli, l’ultima dell’anno prima dell’apertura del mercato invernale. I tempi di recupero variano da situazione a situazione, ma è vero anche che in uno sport da contatto come il calcio, rischiare urti o contusioni potrebbe complicare il piano di recupero, per cui cautela e analisi clinica come priorità sono la strada tracciata.

Certo è, che con il Monopoli, partita molto importante in chiave salvezza, Giacomo Modica avrà di fatto l’attacco da reinventare. Da valutare, appunto, l’impiego di Plescia che appare al momento improbabile, non ci sarà neppure Emmausso, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato nell’ultima trasferta in Lucania. E allora chi ci sarà nel tridente offensivo? Le soluzioni sono diverse. In questo momento appare distante l’avanzamento di Firenze sulla linea più alta, visto che l’ex Crotone pare aver trovato la propria dimensione “definitiva” davanti alla difesa, dettando tempi e toccando molti palloni. Vero che sia Franco che Frisenna potrebbero egregiamente sostituirlo, ma in questo momento la formula funziona e cambiarla sarebbe un rischio.

Allora con capitan Ragusa praticamente certo di una maglia a destra, le altre due se le giocheranno Luciani (da terminale offensivo naturale), Zunno (da esterno o da “falso nueve), Cavallo (che potrebbe partire da destra) ma occhi anche a Scafetta (agendo magari a destra, con Ragusa dall’altra parte). Più attardato pare partire il giovane maltese Zammit, che è quello che ha avuto minori occasioni fin qui. Insomma sono praticamente in cinque per due posti, con una scelta che verrà presa nei prossimi giorni anche in base alle caratteristiche dell’avversario.

Contro il Monopoli sono in palio punti pesanti: è uno scontro diretto, che il Messina vincendo potrebbe sfruttare per staccarsi proprio dai pugliesi, portandosi fuori dalla zona playout e chiudendo il girone d’andata a quota 21 punti con quattro risultati utili consecutivi. Sarebbe un bottino niente male prima della sosta natalizia, a chiusura del girone d’andata.

Ieri allenamento di “scarico” sul terreno del San Filippo. Lia ha lavorato a parte, terapie per Buffa. Oggi in programma una doppia razione di lavoro.