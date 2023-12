Settori Giovanili Messina: cade in casa la Primavera, vittoria per gli U17 Nazionali sul Taranto. Termina in parità la sfida degli U15 Nazionali

La pausa invernale è ormai alle porte e dopo il prossimo fine settimana, che segnerà il giro di boa nei campionati nazionali Primavera 4, Under 17 e Under 15, il settore del Messina potrà concendersi qualche giorno di vacanza in vista del 2024.

Nell’ultimo week end una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per le compagini peloritane scese in campo.

Sabato la Primavera di Carmelo Mancuso dopo un primo tempo di pregevole ha ceduto il passo al Monterosi, interrompendo una striscia quattro risultati utili consecutivi. Messina sprecone con il centrocampista Magro che nei primi 45’ spreca due ghiotte chanche. I padroni di casa lamentano un possibile rigore che il direttore di gara non concede. I viterbesi colpiscono due volte nella ripresa grazie all’ispirato Saw che da subentrato spacca la partita propiziando il rigore di Spinosa e il timbro di Benedetti.

Domenica di imbattibilità per Under 15 ed Under 17 nella doppia sfida con il Taranto.

La formazione di Mimmo Moschella, in piena emergenza per via delle tante assenze, subisce il vantaggio pugliese di Catino ma è brava a reagire e pareggiare con Tavilla. Un segno X che vale il terzo posto in classifica in coabitazione con la Juve Stabia.

Grande prova per i ragazzi di Giuseppe Cosimini, capaci di calare il poker allo “Iacovone B” e di mantenere imbattuta la porta di De Pasquale. Nel primo tempo due corner di Catalfamo si trasformano negli assist giusti per Madia e Pecora che consentono al Messina di chiudere in vantaggio di due reti alla pausa. La ripresa vive sulla falsa riga dei primi 45’ con gli ospiti a scardinare la retroguardia rossoblù ancora in due occasioni: gol di Mameli e autorete di Cappilli.

La Primavera in trasferta a Sorrento sabato, Under 17 e Under 15 attese dai match di cartello contro la Virtus Francavilla, capolista in entrambe le categorie e ospite domenica al “L’ambiente Stadium”: sarà un weekend tutto da vivere per i colori biancoscudati.