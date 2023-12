Goal Collection Young: pari in rimonta per l'U17 del Fair Play sull'Academy Barcellona, vittoria per gli U15 Elite. Mantengono la vetta gli U15 del Torregrotta

Bilancio ampiamente positivo per il Settore Giovanile dell’ACR Messina. Un pareggio per la Primavera 4, in casa del Brindisi, vale il quarto risultato utile consecutivo per i ragazzi di mister Mancuso che a piccoli passi muovono la classifica.

Felice il doppio confronto, degli U17 e U15, contro l’Avellino. Pareggio per l’U17 di Giuseppe Cosimini, con la rete di Viola che risponde all’iniziale vantaggio irpino, vince l’U15 di Mimmo Moschella con le due reti, una per tempo, di Loria.

Sorride anche la Fair Play Messina che prosegue la propria imbattibilità con l’Under 17. Sotto di 3 reti, la formazione J Academy, agguanta la parità con le reti di Cassarà, Laganà e Natoli. Undicesimo risultato utile per la capolista che accorcia il suo vantaggio, oggi di 6 punti sulla Messana.

Ritorna alla vittoria l’U15 Elite, tra le mura amiche, contro il Real Trinacria. Le reti di Cosio e Franco permettono all’11 di Filippo Romeo di chiudere il girone d’andata al 5°posto, in piena zona Playoff.

Buone prestazioni, anche, per i 2011 di Valerio Leto che fanno un figurone sotto età di un anno contro l’AGA Messina. 4-3 il finale per la squadra allenata da mister Clemente che infila la quarta vittoria su 5 partite.

Weekend convincente per il Torregrotta che raccoglie soddisfazioni con l’Under 15 di Giuseppe Borelli che si impone per 3-0 al Seminara di Catania grazie alle reti di Bambaci, Vento e Gangemi.

Bene anche l’Under 14 di Mirko La Macchia, prevalsa al "Don Peppino Cutropia" con le marcature di Giunta, Naccari e Pulito.

Sconfitta per l'U17 di Matteo Meo che perde per 5-1 in casa della Jonica.

