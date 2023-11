Quinta sconfitta consecutiva del Messina che perde anche con la capolista Juve Stabia

Acr Messina Juve Stabia 0 1

Marcatori: 35’ pt Bellich

Messina (4-3-3): Fumagalli 6, Polito 5 (35’ st Salvo sv), Ferrara 5, Manetta 5,5, Ortisi 5,5 (45’ st Emmausso sv), Frisenna 5,5, Franco 4, Giunta 5,5 (1’ st Firenze 5), Ragusa 5 (35’ st Cavallo), Plescia 5,5, Luciani 5 (12’ st Zunno 5,5). In panchina.: De Matteis, Di Bella, Darini, Tropea, Pacciardi, Scafetta, Santoro, Zammit. All.: Modica 5

Juve Stabia (4-3-2-1): Thiam 6,5, Andreoni 6,5, Bellich 7, Bachini 6, D’Amore 6, Buglio 6,5, Leone 6 (44’ st Maselli sv), Romeo 6 (47’ st Folino sv), Bentivegna 6 (24’ st Erradi 4), Meli 5,5, Piscopo 5,5 (44’ st Rovaglia sv). In panchina: Signorini, Esposito, La Rosa, Guarracino, Gerbo, Aprea, Picardi, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca 6,5

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia 6

Note: 36’ st espulso Franco (M - doppia ammonizione), 41’ st Erradi (JS – rosso diretto). Recupero: 1’ e 5’

Non c’è stata la svolta sperata. Il Messina perde in casa anche contro la capolista Juve Stabia e incassa così la quinta sconfitta consecutiva. Sono i giallorossi a provarci nei primi minuti con le conclusioni di Giunta e il tentativo ravvicinato di Plescia, ma i campani colpiscono al primo vero affondo: punizione di Buglio, sul secondo palo si inserisce Bellich che, partito in dubbio fuorigioco, si allunga e firma il vantaggio delle “Vespe”.

Nella ripresa ci si attende la reazione del Messina che, invece, si vede a sprazzi: Plescia (tiro debole), Zunno (tiro-cross) e Ortisi (destro a giro) non sorprendono Thiam, mentre la Juve Stabia, che amministra e gioca in contropiede, si divora il raddoppio nell’unica occasione della ripresa con Piscopo che calcio a fil di palo.

Si chiude con le due squadre in 10 (espulsi Franco ed Erradi): la Juve Stabia si impone con il minimo sforzo, mentre continua il momento negativo del Messina, uscito tra i fischi e la contestazione dei tifosi.