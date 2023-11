Goal Collection Young, Fair Play U17 campione d'inverno con 3 giornate di anticipo, cadono gli U15 Elite a Catania, U14 a valanga sul Real Gescal. Torregrotta vittorioso con U14 e U15

La nostra rassegna, dedita al calcio giovanile messinese, ha inizio con la doppia sfida tra ACR Messina e Catania. Uno dei derby, sportivamente più accesi, si consuma a L’ambiente Stadium, dove biancoscudati e rossazzurri si dividono le vittorie tra Under 17 e U15.

Al Messina la vittoria nel campionato Under 15. Un gol per parte, nella prima frazione di gioco, biancoscudati avanti con il mancino di Zocco, etnei che ritrovano la parità con il destro di Zinna. Nella ripresa l’11 di Mimmo Moschella piazza il colpo con le reti di Loria e dagli 11 metri di Tavilla.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Under 17 allenata da Giuseppe Cosimini. Nel primo tempo occasioni da una parte e dall’altra, anche un calcio di rigore neutralizzato da Maniscalco. Nei secondi 45 minuti il Catania timbra il successo con l’incornata di Ciniero e con Mannino, in pieno recupero, con il Messina tutto riversatosi nella metà campo rossazzurra.

Weekend non dei più felici tra le file biancoscudate, perde anche l’U15 Regionale in casa del Real Gescal. Seconda battuta d’arresto per l’11 di Umberto Fabiano che va a segno con Manganaro e De Luca, ribaltata in meno di 10 minuti dalle reti di Reiti, Viscuso e Gullì.

Sin qui trionfale la marcia degli U17 Regionali della Fair Play Messina. Migliore attacco e migliore difesa, già aritmeticamente campione al giro di boa di un campionato che difficilmente potrà scivolare dalla portata del club bianconero.

Domenica storta, invece, per gli U15 che cadono rovinosamente ad Aci Bonaccorsi, sotto i colpi dell’Academy Katane School che si schioda, con questi 3 punti, dall’ultimo posto in classifica.

Torna a sorridere il Torregrotta che espugna il campo della Stella Nascente, con gli U15 di mister Meo, e ruggisce contro la New Eagles grazie alla doppietta di Giunta, Foti e Antonazzo. Quarta vittoria consecutiva per un gruppo, l’U14, prossimo a rappresentare negli anni a venire il settore giovanile torrese.



