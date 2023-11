Goal Collection Young: il Messina cade a Sorrento, Fair Play U17 sull'ottovolante. Prima sconfitta per il Torregrotta negli U15 regionali

Puntuale come ogni martedì ritorna la rassegna di goal sulle più autorevoli compagini della provincia messinese.

Copertina, questa volta, non delle più felici per l’ACR Messina che torna dalla trasferta di Sorrento con due sconfitte che allontanano i biancoscudati dalla vetta della classifica.

Focus che ha inizio con il pareggio della Primavera 4 ospite della Casertana. Un’occasione mancata per i ragazzi di mister Carmelo Mancuso, in vantaggio grazie al gol di Scafetta, raggiunti al 94’ dalla rete di De Rosa, autentica beffa in piena zona Cesarini.

Infelice la trasferta biancoscudata in quel di Sorrento: gli U17 capitolano senza opporre resistenze. Due gol per tempo per i rossoneri che già nei primi 45 minuti mettono in ghiaccio il match con le reti di Petrone e Radice. Nella ripresa il poker è servito dalla doppietta di Solimeno.

Cade, nel finale, l’U15 di Mimmo Moschella. La rete di Lo Russo vale 3 punti e il conseguente sorpasso in classifica.

A rendere meno amaro il weekend il ritorno alla vittoria dell’U15 Regionale che, a L’ambiente Stadium, sconfigge la Stella Nascente per 3-0 con le reti di Trimarchi, De Luca e Manganaro.

Inappuntabile, sin qui, il cammino degli U17 Regionali della Fair Play Messina che conquista l’ottava vittoria consecutiva con le reti di Tatì e Sanciolo.



Fair Play che tinge di bianconero anche il derby contro la Jonia Calcio. Tre a uno il risultato in favore dei messinesi che risolvono il match de “L’ambiente Stadium” con la doppietta di Piccolo e la rete di Cosio.

Tra le protagoniste, la Fair Play Messina, in campo regionale, attenta anche nel guardare oltre, con la partecipazione dei 2011 nel campionato U14 e dei 2010 sotto età di ben 2 anni nel campionato Allievi Sperimentali.

Da archiviare, al più presto, il weekend del Torregrotta caduto al “Pietro Cangemi” in entrambe le categorie Regionali. Gli U17 vengono sorpresi dall’Academy Barcellona a cui basta un tempo per indirizzare il match in proprio favore. Cade anche l’U15 di Giuseppe Borrelli, per la prima volta in campionato, sotto i colpi di uno scatenato Giovanile Rocca che lancia la sua candidatura non più da outsider per il vertice del girone C.

Goal Collection Young che rimandiamo al prossimo martedì mentre da non perdere, stasera, l’appuntamento con Fuorigioco, sempre su Facebook, a partire dalle ore 21.