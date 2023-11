Goal Collection young: week end positivo per il Messina, negli U17 settima affermazione per il Fair Play

Nuovo appuntamento della nostra Goal Collection Young dedicata alle compagini più rappresentative della provincia messinese.



Partiamo con il successo, il primo stagionale, della Primavera 4 dell’ACR Messina che a Santa Lucia del Mela ribalta il Pineto passato in vantaggio, nel secondo tempo, con Gallucci ma è una reazione veemente quella dei ragazzi di mister Mancuso che in 20 minuti vanno a segno con le incornate di Ambriano e di Alessandra.

Tre punti che valgono la momentanea vetta della classifica anche per gli U17 Nazionali che, a L’ambiente Stadium, superano il Monopoli per 3-1. Ancora nel segno di Viola che timbra una doppietta, nonostante l’illusorio pareggio pugliese ad opera di Di Gioia, poi ci pensa Sottile in pieno recupero a siglare il 3-1 che vale la sesta vittoria su sette partite.

Uno a uno, invece, tra gli U15 messinesi e i pari età del Monopoli. Alla rete di Tavilla, allo scadere della prima frazione di gioco, risponde Bini per il risultato di 1-1 che vale l’attuale 3°posto in classifica a 4 lunghezze dalla capolista Virtus Francavilla.

La rete di Pirronello, su calcio di punizione, decide il match tra Giovanile Rocca e ACR Messina nel campionato U15 Regionale. Prima sconfitta, dopo cinque vittorie consecutive, per i ragazzi di Umberto Fabiano.

Viaggia a vele spiegate l’U17 Regionale della Fair Play Messina: sette vittorie, prosegue l’imbattibilità con un tennistico 6-0 sul Torregrotta. Gara già decisa dopo un quarto d’ora con le reti di un ispiratissimo Sturniolo, autore di una tripletta, Maccarrone, De Maria e Sanzarello.

Cade in quel di Ragusa l’U15 Elite bianconera, reduce da una miniserie positiva di 3 partite. Tre a zero in favore della Game Sport Ragusa con le reti di Proietto, Tumino e Carnemolla.

In casa Torregrotta c’è da festeggiare una rotonda affermazione degli U14, tra le mura amiche, contro l’Aga Messina. Otto gol dei torresi, apre le danze Interdonato, poker di uno scatenato Pulito, doppietta di Foti e rete di La Macchia.

Chiudiamo la nostra rassegna di gol con una rapida finestra tra gli U14 dove il Castelvetrano Selinunte va addirittura in doppia cifra contro i pari età del Città di Carini.

Dieci i gol messi a segno dalla compagine di Stefano Pizzitola che si conferma tra le più interessanti del panorama occidentale.

Stasera, solito approfondimento sul calcio giovanile siciliano con Fuorigioco, a partire dalle ore 20, sui canali ufficiali di Gazzetta del Sud e Wesport.