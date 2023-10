Messina, tre assenze pesanti verso Picerno. Polito e Ferrara in rampa, altri ballottaggi in attacco

Due defezioni pesanti verso la trasferta in casa del Picerno: mister Giacomo Modica dovrà fare a meno del terzino destro Damiano Lia (guaio muscolare), uno dei calciatori in questo momento più in forma del Messina, e ancora di Marco Firenze (solito problema alla caviglia), che non è al top e dovrebbe tornare disponibile nella gara contro il Brindisi di giovedì 26 ottobre nel turno infrasettimanale. A queste due defezioni, si aggiunge quella del difensore Federico Pacciardi, espulso nella sfida di domenica contro il Giugliano e dunque squalificato (per un turno).

Scelte importanti da prendere, dunque, per lo staff tecnico. A cominciare dalla difesa. A destra dovrebbe essere ballottaggio tra Polito (che non ha fatto bene a sinistra contro la Casertana ed è stato sostituito a metà tempo) e Salvo, giovanissimo che non ha ancora esordito in questa stagione in campionato, e al quale è stato “concesso” solo uno scorcio di partita in Coppa nel derby perso contro il Catania.

In difesa, assieme all’inamovibile Manetta, dovrebbe esserci nuovamente Ferrara, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Ortisi. Quella del classe 2002 appare, al momento, la soluzione più affidabile nella corsia mancina, anche se ovviamente più adatta in fase di spinta che di copertura proprio per caratteristiche del calciatore siciliano ex Casarano, esterno offensivo adattato in quella posizione. A centrocampo probabile conferma in blocco per il trio composto da Scafetta, Franco e Frisenna, calciatori con qualità diverse che paiono assicurare un po’ tutto ciò che serve: costruzione, passo, inserimento e continuità di gioco.

In attacco da vedere quali saranno le scelte sugli esterni: dal primo minuto dovrebbe rivedersi Emmausso, lasciato a riposo più per dargli una scossa nell’ultimo turno. Per l’altra maglia, in corsa Ragusa, Cavallo e anche Zunno. Da terminale, ovviamente l’intoccabile è Vincenzo Plescia, calciatore che a Messina ha trovato una sua dimensione e in questo momento rappresenta un tassello fondamentale, non solo in zona realizzativa ma anche per il gioco della squadra. L’attaccante ex Avellino sta bene e si spera possa fare sempre meglio quando migliorerà l’affinità coi compagni di reparto, che ancora possono crescere singolarmente e dare di più nel contesto di squadra.

Ieri allenamento al mattino, oggi rifinitura al “Marullo”, poi conferenza del tecnico Modica e partenza verso la Basilicata dal “Franco Scoglio”.