Messina, col Giugliano in palio punti d’oro

Tornare alla vittoria, per riprendere slancio dopo il solo punto conquistato nelle ultime due uscite in campionato: è questo l’obiettivo del Messina che domani, ancora al “Franco Scoglio” dopo il recupero di mercoledì contro la Casertana, affronterà il Giugliano in uno scontro salvezza molto importante per la classifica e il morale. Ieri allenamento al mattino per i peloritani, solo Firenze a parte. Oggi rifinitura al “Franco Scoglio” e a seguire conferenza stampa di mister Giacomo Modica.

Tempo di scelte. Visti gli impegni ravvicinati, da capire se il tecnico rimescolerà le carte e cambierà qualche elemento nell’undici iniziale. Difficilmente rinuncerà alla personalità e al peso specifico nel 4-3-3 di elementi come Fumagalli, Lia, Manetta, Frisenna, Plescia ed Emmausso. Dubbi dunque sulle altre (cinque) caselle da occupare. A centrocampo dovrebbe rientrare dal primo minuto Scafetta, che ha scontato la giornata di squalifica. Per quanto riguarda il terzo in mediana, con Firenze non ancora al top, l’altra maglia andrà a uno tra Franco e Giunta con il primo che sembra favorito. Ortisi nell’ultima sfida ha giocato meglio da mezzala che da terzino, ma vista la lacuna sulla fascia mancina (si potrebbe ricorrere al mercato degli svincolati, ma andrebbe liberato uno slot nel “listone”), dovrebbe essere ancora lui a partire da quella posizione. Per quanto riguarda l’attacco, capitan Ragusa è entrato bene e si gioca una maglia con Cavallo, a meno che non si opti per uno stop per Emmausso.

Parola ai campani In casa Giugliano, ha già parlato alla vigilia Valerio Bertotto, brevissima parentesi all’Acr, di recente subentrato in Campania a un altro ex, Lello Di Napoli: «Il Messina ha una precisa identità, gioca un calcio propositivo che apprezzo. Sono anche io di quel filone cioè di chi ha piacere a rendere il calcio una gioia, non solo aspettare l’avversario e controbattere, l’abbiamo visto e sappiamo che andremo ad affrontare una formazione tosta. Con delle individualità, allenata bene e con un’idea. Abbiamo lavorato su questo e su come poter esprimere al meglio le nostre capacità, quindi dobbiamo elevare la velocità e la qualità». In dubbio l'ex Rondinella, ci sarà l’altro ex Salvemini, che ha scontato la squalifica. Annunciato il forfait del forte difensore Scognamiglio che ha avuto una distorsione alla caviglia. Out anche Zullo, da valutare Oyewale. «Ho 31 titolari, chi dimostrerà di stare meglio giocherà. La carta d’identità non mi interessa, penserò solo a chi ha più da spendere in questo momento». Non ci saranno i tifosi gialloblù a sostenere la squadra: diramato il divieto di trasferta con chiusura del settore ospiti.

Precedenti. Sono solamente tre i precedenti in Sicilia tra le due squadre. Due successi peloritani, entrambi per 1-0: nella stagione 1998/99 con gol di Vittorio Torino, l'1 ottobre di un anno fa con il timbro di Curiale. Il terzo precedente è uno 0-0 nella stagione 1999/00. Dunque, il Giugliano, non ha mai segnato a Messina.