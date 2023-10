Messina al completo verso il Sorrento

Tutti a disposizione: per la prima volta in stagione, mister Giacomo Modica avrà l’imbarazzo della scelta in vista della trasferta di Sorrento. Ieri allenamento pomeridiano al “Marullo” di Bisconte, in gruppo anche Ciccio Giunta, centrocampista costretto a fermarsi dopo l’esordio alla prima giornata, da titolare, sul campo del Cerignola. Poi stop per motivi fisici: oggi lo staff tecnico deciderà se aggregarlo per la prossima trasferta, dopo aver saltato il derby di Coppa Italia di Catania, andato in scena mercoledì scorso. Stamattina rifinitura, sempre sul sintetico di Camaro, poi conferenza stampa di Modica e partenza verso la Basilicata, visto che il Sorrento gioca le proprie partite interne a Potenza per l’indisponibilità del “Campo Italia”.

Attenzione massima in casa peloritana, nessuna intenzione di sottovalutare l’avversario, che in questo momento mostra una classifica che langue ma ha proposto un gioco interessante nelle prime giornate. Acr che si presenterà, come sempre ha fatto fino a oggi, a viso aperto, senza attendere l’avversario ma provando a imporre il proprio gioco.

A livello di scelte, curiosità c’è soprattutto per le decisioni che verranno prese in mezzo al campo e nello specifico in merito all’impiego di Domenico Franco, classe 1992 tornato in campo al “Massimino” per la prima volta in impegni ufficiali in questa stagione, dopo avere scontato le quattro giornate di squalifica comminate durante i playoff con la Lucchese. Leader tecnico in pectore, in attesa da settimane di prendersi le chiavi della mediana peloritana, andrà capito se verrà buttato nuovamente nella mischia o ci si affiderà ad altri elementi che hanno già il “ritmo partita”, avendo giocato nei primi turni di campionato. Frisenna fin qui ha fatto bene, lo stesso si può dire sul rendimento di Firenze, altro elemento dall’indiscutibile valore tecnico che sta crescendo evidentemente anche a livello di condizione.

E poi la mezzala di “taglio” offensivo, il “pupillo” Scafetta o il jolly Ortisi. Quest’ultimo, a segno al Cibali, sta mostrando buone cose e passo sia da terzino (dove probabilmente giocherà anche domenica) che in mezzo al campo. Insomma, senza dimenticare Buffa, le alternative non mancano.

Più scontate le scelte negli altri reparti, con i “rientri” dopo il riposo infrasettimanale di Plescia ed Emmausso in attacco, così come quelli di Fumagalli, Lia e Manetta in difesa. Da ricordare che il Messina mercoledì tornerà in campo per recuperare la sfida della seconda giornata contro la Casertana, quindi le forze andranno comunque dosate.

Precedenti

Da battere l'avversario, ma anche la "tradizione" del passato. Nei dodici precedenti a Sorrento, il Messina ha perso otto volte, vinto una e pareggiato in tre occasioni. L'unico blitz esterno risale alla stagione 2013/13, con Grassadonia in panchina finì 1-3 (gol di Silvestri, Costa Ferreira e Corona). Ultima gara in provincia di Napoli, nel campionato 1985/86, pareggio 1-1 (gol di Caccia e Falco).