Messina, inaugurato il primo tratto del parcheggio di interscambio di viale Europa

È stato aperto questa mattina, il primo tratto del parcheggio di interscambio Europa ovest di viale Europa, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello con delega alla Mobilità Urbana, cui hanno preso parte il consigliere Comunale Raffaele Rinaldo, il Direttore Lavori ing. Alessandro Ballato e il RUP ing. Carmelo Costanzo.

La struttura contiene complessivamente 195 posti, il tratto inaugurato oggi riguarda i primi 115 stalli compresi 2 per disabili (che in totale saranno 4), mentre in un secondo tempo ne saranno consegnati altri 80. Successivamente al completamento dell’intera struttura, si procederà al rifacimento del manto stradale delle vie interessate dai lavori, eliminando le criticità connesse ai cantieri.

“Oggi restituiamo alla città un’opera essenziale per la mobilità del centro - ha commentato il Sindaco - che consentirà una sosta regolare e non selvaggia, indispensabile per la fluidità del traffico della zona. Prende sempre più forma il disegno che l’Amministrazione ha elaborato, per dotare Messina di una viabilità moderna, in linea con i parametri europei”.

“Questa mattina si è aggiunto un ulteriore e determinante tassello per gli assetti viabili della città – ha fatto eco il Vicesindaco - sia per il traffico urbano che per i collegamenti con le periferie e la provincia. Un mosaico che si arricchisce giorno dopo giorno, frutto di una programmazione che parte da lontano e che ci siamo impegnati a portare a termine. Siamo certi che i fisiologici disagi che sono connessi alla gestazione delle grandi opere saranno più che ripagati, ridisegnando la fisionomia della Messina del futuro, funzionale e dinamica”.