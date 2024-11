Cori razzisti contro un giocatore a Santa Teresa di Riva: emesso un DASpo per un tifoso

L'episodio ha portato a una serie di indagini da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Messina, in collaborazione con i Carabinieri di Santa Teresa di Riva. Individuato uno dei tifosi responsabili degli insulti razzisti, già noto per possesso di fumogeni durante un precedente incontro del Città di Avola.

In segno di protesta, il giocatore ha deciso di abbandonare il campo, seguito dai suoi compagni di squadra in un gesto di solidarietà che ha portato alla sospensione anticipata della partita da parte dell'arbitro.

Il Questore di Messina, Annino Gargano, ha quindi emesso nei suoi confronti un provvedimento di DASpo, che gli vieterà l’accesso agli eventi sportivi per due anni. Inoltre, il tifoso è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali, etnici o religiosi.