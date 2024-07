Vasco Rossi fa boom a Messina per i concerti dell'estate 2025: venduti 40mila biglietti in un'ora

Quarantamila biglietti venduti in appena un’ora. Vasco Rossi fa boom a Messina, per i concerti dell'estate 2025. A pochissimo dall'apertura delle prevendite i biglietti sono andati a ruba, con quasi la metà dei tagliandi disponibili volati via. Esauriti in pochi minuti i 16 mila posti numerati (8 mila per serata) e finiti anche i biglietti del settore “prato” per il primo dei due concerti, quello del 21 giugno 2025. E con il passare delle ore andranno a ruba anche quelli della seconda data. Scontato il doppio sold out a breve, come conferma l’organizzatore, Carmelo Costa per Musica da Bere.