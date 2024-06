Messina celebra Antonio di Padova: migliaia di fedeli e turisti ai piedi del Santo

Viabilità

Per consentire lo svolgimento della “Notte Bianca per Sant’Antonio”, dalle ore 20 all’1 di notte, sarà vietata la sosta in diverse aree della città dalle 15 di sabato 15 alle 2 di domenica 16. I divieti riguarderanno: Lato est di via C. Battisti, tra viale Europa e via Camiciotti Largo Avignone Lato sud di via Santa Cecilia, tra via San Paolino e l’uscita della rampa Villari/via Arigò Entrambi i lati di via Santa Cecilia, tra l’uscita della rampa Villari/via Arigò e viale San Martino Via A. Martino, tra piazza Lo Sardo e via Santa Cecilia Carreggiata stradale anello di piazza Lo Sardo, tra via Santa Marta e via Porta Imperiale, seguendo il senso di marcia antiorario Entrambi i lati di via Ghibellina, tra viale Europa e via Nino Bixio Entrambi i lati delle vie Merli e Cernaia Entrambi i lati di via Camiciotti, tra via Ghibellina e Cesare Battisti Entrambi i lati di via Geraci, tra via Cesare Battisti e Centonze Entrambi i lati di via M. Giurba, tra via Santa Marta e Faranda Entrambi i lati di via S. Maria del Selciato, tra via San Paolino e A. Martino Entrambi i lati di via L. Manara, tra via A. Martino e Ghibellina Entrambi i lati di via Centonze, tra via A. Saffi e N. Bixio Entrambi i lati di via Risorgimento, tra via A. Saffi e N. Bixio Entrambi i lati di via dei Mille, tra via A. Saffi e N. Bixio Entrambi i lati di via Citarella, tra via Cesare Battisti e Centonze Entrambi i lati di via A. Saffi, tra via Centonze e Cesare Battisti Entrambi i lati della strada adiacente il lato nord della villetta Zaera, tra via Battisti e Ghibellina Dalle 8 di sabato 15 alle 2 di domenica 16, il divieto di sosta con zona rimozione coatta sarà anche in piazza Annibale Maria di Francia (prolungamento di via N. Bixio), tra via Cesare Battisti e A. Martino, e in via N. Bixio, tra via Ghibellina e Cesare Battisti. Dalle 8 di sabato 15 alle 2 di lunedì 17, sarà vietato il transito veicolare in piazza Annibale di Francia (prolungamento di via N. Bixio), tra via Cesare Battisti e A. Martino; dalle ore 14 di sabato 15 alle 2 di lunedì 17, in via N. Bixio, tra via Cesare Battisti e Ghibellina; dalle ore 14 di sabato 15 alle 2 di lunedì 17 in tutta l’area di largo Avignone; dalle ore 20.30 di sabato 15 alle 2 di domenica 16, in via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra viale Europa e via Maddalena (escluse le aree di intersezione con via Maddalena), interdicendo l’accesso agli autobus alla corsia ovest della stessa via Cesare Battisti (direzione di marcia nord-sud) in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro ed istituendo la direzione obbligatoria a sinistra nella corsia ovest della via Cesare Battisti (direzione di marcia nord-sud) ad intersezione con via Maddalena, con collocazione di transenna; via Ghibellina, nel tratto compreso tra viale Europa e via N. Bixio; via Camiciotti, tratto compreso tra via Ghibellina e Cesare Battisti; via Geraci, tratto compreso tra via Centonze e Cesare Battisti; via A. Saffi, tra via Centonze e Cesare Battisti; semicarreggiata sud di via Santa Cecilia, direzione di marcia monte-mare, nel tratto compreso tra via San Paolino e l’uscita della rampa Villari/via Arigò; via Santa Cecilia, nel tratto compreso tra l’uscita della rampa Villari/via Arigò e viale San Martino; via A. Martino, nel tratto compreso tra piazza Lo Sardo e via S. Cecilia (consentendo il transito delle Forze dell’Ordine e di eventuali veicoli di pronto soccorso ed in servizio di emergenza, nel tratto compreso tra via S. Maria del Selciato e via L. Manara); carreggiata stradale anello di piazza Lo Sardo nel tratto compreso tra via Santa Marta e Porta Imperiale, seguendo il vigente senso di marcia antiorario; via Cernaia; via Refugio dei Poveri; piazza Spirito Santo; via Merli; via Santa Marta, tra piazza Lo Sardo e via M. Giurba; via M. Giurba, tra via Santa Marta e Faranda; via Santa Maria del Selciato, tra via San Paolino e A. Martino (consentendo il transito delle Forze dell’Ordine e di eventuali veicoli di pronto soccorso ed in servizio di emergenza); via A. Manara, tra via A. Martino e Ghibellina (consentendo il transito delle Forze dell’Ordine e di eventuali veicoli di pronto soccorso ed in servizio di emergenza); via Centonze, tra via N. Bixio e A. Saffi; via Risorgimento, tra via A. Saffi e N. Bixio; via dei Mille, tra via N. Bixio e A. Saffi; via Citarella, tra via Cesare Battisti e Centonze; strada adiacente il lato nord della “Villetta Zaera”, tra via Cesare Battisti e Ghibellina.