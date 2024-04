Taormina, domani l'Isola Bella riapre al pubblico

L’Isola Bella di Taormina riaprirà al pubblico domani, dopo gli ultimi lavori iniziati nel novembre scorso e conclusi in questi giorni. Si tratta di uno dei siti gestiti dal Parco archeologico Naxos Taormina che dal 2021 ha finanziato una complessa serie di interventi di manutenzione straordinaria per oltre un milione di euro. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. "Attività e cantieri di lavoro sono stati appositamente pianificati nella bassa stagione - sottolinea l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - anche in considerazione della natura del sito, da sempre amatissimo e affollatissimo di bagnanti tutto l’anno, con un picco di presenze in estate. Proprio nell’agosto 2023 Isola Bella ha registrato il suo storico record di visitatori con oltre 20 mila ingressi in un solo mese".