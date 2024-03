Strada provinciale a rischio, timori e malcontento a Capo d'Orlando

Non c’è pace per il tratto di strada provinciale 147, nel caratteristico borgo di San Gregorio a Capo d’Orlando. Gli operai della Città metropolitana di Messina hanno concluso i lavori tampone della sede stradale dopo il crollo di un mese fa. Sono stati eseguiti in due diverse tranche. Dapprima, era stato coperto con cemento il marciapiede ceduto e, successivamente, a causa di un ulteriore crollo che ha interessato anche la sede stradale, sono intervenuti riempendo con sabbia e pietre lo strato sottostante l’asfalto ma il problema rimane comunque non risolto.

Come spiega alla Gazzetta del Sud Salvo Alessandro, del comitato Borgo San Gregorio, «si tratta di un intervento tampone ma che presto deve essere completato come da progetto. Non durerà molto la strada in questa maniera, perché il muro di contenimento, nella parte inferiore, senza sabbia e con le fondamenta visibili, subirà ancora una volta il sifonamento del mare che provocherà un ulteriore crollo». Qualche giorno fa, come avevamo anticipato in un nostro articolo pubblicato il 13 marzo, il primo cittadino Franco Ingrillì aveva consegnato, brevi manu, un progetto a Palazzo dei leoni che era stato rimodulato secondo le indicazioni dei tecnici della Città metropolitana di Messina. Previsto un ripascimento naturale della spiaggia a difesa sia della strada che della piazzetta “Melitta Damiano” con il versamento di sabbia prelevata dalla vicina zona di Bagnoli. Si tratta sempre di un intervento tampone ma altrimenti, al momento, non potrebbe essere, vista la vicinanza della stagione estiva.